Aynı adlı üçlemeyi içerecek Mass Effect Legendary Edition derlemesi için çıkış tarihi belli oldu. BioWare ve Abstraction Games tarafından geliştirilen ve Electronic Arts’ın yayınladığı oyun şimdi ön sipariş satışlarına başladı. İşte detaylar…

BioWare ve Abstraction Games şirketlerinin ortaklaşa geliştirdiği, Electronic Arts imzasıyla piyasaya çıkacak Mass Effect: Legendary Edition oyunu için nihayet yayın tarihi resmen açıklandı. Üçlemeyi ilk defa bir arada oynayabileceğimiz bilim kurgu temalı oyun 14 Mayıs 2021 tarihinde mağazalarda listelenmeye başlanacak. Aksiyon dozunu sonuna kadar hissedeceğiniz yapım, heyecan verici hikayesiyle konsol ya da bilgisayarınıza gelecek.

Mass Effect’in Legandary Edition sürümü yöneticisi ve baş yazarı Mac Walters, beklenen oyunla ilgili yaptığı açıklamada yapımı şu cümleler ile ifade ediyor: “Mass effect üçlemesinin hikayelerini, karakterlerini ve ikonik anlarını yeniden gözden geçirerek, orijinalin ruhuna sadık kalarak modern platformlar için deneyimi geliştirilen inanılmaz bir yolculuk hazırladık. Üçü bir arada oyunu yeniden düzenleyerek 100 saatten fazla bir oyun tecrübesi yaşatmak için bir araya geldiğimiz girişimi Shepard’ın ikonik hikayesine giriş yapmak isteyen yeni nesil oyuncular için hazırladık.”

Üçlemenin tüm oyunlarını bir arada buluşturan Mass Effect Legandary Edition tüm DLC paketleri ve bonus kartlarıyla birlikte gelecek. Şu anda Steam ve diğer mağazalarda 419,99 TL karşılığında ön siparişe açılan oyun PC, Xbox One ve PlayStation 4 için yayınlanacak. Ayrıca Xbox Series X / S ve PS5 için geriye dönük uyumluluk sayesinde oyunu oynamak mümkün olacak.