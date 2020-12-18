Uzun süredir bir dolu haber ile oyun basınını kilitleyen MARVEL Realm Of Champions nihayet Google Play Store mağazasında yayınlandı. Şimdilik sadece Android sürümü ile mevcut bulunan MOBA oyunu, 3v3 oynama prensibi ve etkileyici görselliğiyle dikkat çekti. Fakat elbette çok konuşulan yapım bazı yönleriyle de çok sayıda tartışmaya yol açtı.

Esas itibariyle klasik bir 3V3 MOBA oyun tarzını yansıtan Realm Of Champions, ayırt edici bir özellik olarak isminden de anlaşılacağı üzere Marvel evreni ile birleşerek popüler çizgi roman karakterlerinden ilham alıyor. Hulk’un Maesro isimli kötü bir versiyonunun yarattığı Battleworld gezegeni etrafında gezinen yapım, toprak kontrolünü ele almak isteyen baronlar ile süper kahramanların heyecan verici savaşını içeriyor. Bir oyuncu olarak size düşen ise savaşı kazanmak ve Battleworld’ün arkasındaki gizemli olayları çözmek oluyor!

Arkadaşlarınız ile birlikte online olarak gerçek zamanlı şekilde savaşabileceğiniz MARVEL Realm of Champions oyunu, büyük kişiselleştirme paketleri ile en sevdiğiniz Marvel karakteri için rol yapma fonksiyonunu öne çıkarıyor. Yetenek ve gücünüzü arttırmak üzere çok sayıda yükseltme paketinden yararlanabileceğiniz yapımda birbirinden ilgi çekici dört farklı savaş arenası bulunmakta. Arena Conquest, Arena Deathmatch, Stronghold ve Onslaught gibi modlar barındıran yapım, strateji odaklı bir savaşa üstün grafikleri ile sizleri davet ediyor!

MARVEL Realm of Champions, Oyuncuların Tepkisini Çekiyor!

Ancak bilmenizde yarar olacaktır; Hulk ve Black Panther gibi bir dolu karakter kütüphanesine sahip MARVEL Realm of Champions, Android platformlarda yayınlanması ile beraber bir konuda büyük oranda tartışma yaratıyor. Google Play Store’da indirmeye açılan yapım, oyuncuları pek çok alanda kısıtlayacak bir dolu oyun içi satın alım seçeneği yüzünden oldukça tepki görüyor! Umuyoruz yapımcılar en kısa sürede bu can sıkıcı durumu düzeltir.