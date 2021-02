Marvel ve Sony ortaklığında hazırlanan yeni Spider-Man filminin orijinal ismi şimdi resmen açıklandı. Bugün filmin adıyla ilgili epey kafa karıştıracak çeşitli paylaşımlar yapılmış, izleyiciler tam üç kez ters köşeye yatırılmıştı! Nihayet projenin adı doğrulandı.

İlk defa Captain America: Civil War filmi ile Peter Parker karakterine hayat veren Tom Holland izleyicilerden ve eleştirmenlerden gelen yoğun pozitif eleştirilerden sonra Marvel Sinematik Evreni’nde Örümcek Adam‘ı canlandırmaya devam etmek için onay almıştı. Bundan sonra Avengers: Sonsuzluk Savaşı, Avengers: Endgame ve iki adet solo film ile karşımıza çıkmaya devam etmişti. Şimdi süper kahramanın bambaşka bir bağımsız macerası için sayılı zaman kaldı.

MCU 4. Aşama projelerinden biri olan Örümcek Adam 3 için bugün filmin başrol oyuncuları kafa karıştırıcı Instagram gönderileri yayınlamıştı. Tom Holland, Jacob Batalon ve Zendaya filmin daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ilk görüntülerini hesaplarında paylaşırken, aynı zamanda gönderinin ikinci fotoğrafında projenin farklı logo ve isimlerini içeren resimler görmüştük.

Tom Holland Spider Man 3 için Phone Home adının geçerli olacağını söylerken, Jacob Batalon ise Home-Wrecker adıyla yayınlanacağını belirtti. Son olarak Zendaya filmin Home Slice ismiyle sinema salonlarına ulaşacağını ifade ederek kafaları iyice karıştırmıştı. Anlaşılan o ki Marvel Studios ve Sony Pictures Entertainment şirketleri hayranlarına küçük birer şaka yapmak istedi. Ancak çok geçmeden nihayet beklenen yapımın adı resmi Twitter hesapları üzerinden onaylandı.

This, we can confirm. #SpiderManNoWayHome only in movie theaters this Christmas. pic.twitter.com/kCeI8Vgkdm

— Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) February 24, 2021