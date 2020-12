Marvel dizi ve filmleri için yakın zamanda bir açıklama gelmişti. Disney yaptığı bu açıklamada Disney+ platformunda yer alacak olan yeni diziler için bilgi vermişti. İlk olarak dizilerin bu platformda yayınlanacağını öğrendik.

Hemen arkasından ise yeni yılda vizyona girecek olan filmler için bir açıklama yapılmıştı. Filmlerinde yine listesi sızmıştı. Şimdi ise hem diziler hem de vizyona girecek olan yeni filmler için merakla beklenen yayın tarihleri konusunda açıklamalar yapıldı.

Marvel Dizi ve Filmleri Ne Zaman Geliyor?

Paylaşılan bilgilere göre bu yıl ilk olarak karşımıza çıkacak olan yapım, Wanda Vision olacak. Bir dizi projesi olacak olan yeni yapım 15 Ocak tarihi itibariyle yayına açılacak ve toplamda 6 bölümden oluşacak.

Bu yeni yılda göreceğimiz ilk Marvel yapımı ama tek değil. 19 Mart itibariyle The Falcon And The Winter Soldier dizisi yayınlanacak ve bu dizi de yine 6 bölüm devam edecek.

Arkasından Black Widow sinema filmi gelecek ve film, 7 Mayıs tarihinde vizyona girmiş olacak.

Mayıs ayı içerisinde yayınlanacak olan Loki dizisi, 9 Temmuz tarihinde yayınlanacak olan Shang Chi filmi, devam eden yapımlar olacak.

Bunların hemen arkasından yazın What ıf dizisi yayına açılacak. Yaz aylarında yayının yapılması bekleniyor.

Sonrasında Eternals, 5 Kasım tarihinde ve Spider Man 3, 17 Aralık tarihinde vizyona girecek. En son yayınlanan diziler ise Ms.Marvel ve Hawkeye olacak. Bu Marvel dizileri için yayın tarihi belli değil. Yıl sonu diyelim.