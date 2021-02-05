John David Washington ve Zendaya ikilisinin başrolünde oynadığı Malcolm & Marie filmi şimdi Netflix platformunda yayına girdi. Aşk, yaşam ve sanat üzerine kafa yoran ilgi çekici romantik drama filminde Sam Levinson yönetmen koltuğunda oturuyor. İşte detaylar…

Euphoria ve Assassination Nation gibi sevilen yapımların yönetmeni Sam Levinson tarafından yazılıp yönetilen siyah-beyaz romantik drama filmi Malcolm ve Marie filmi bugün nihayet izleyicisi ile buluştu. Devam eden COVID-19 salgını esnasında yaratılıp hazırlanan ilk yapımlardan biri olma özelliğini de elinde bulunduran bu heyecan verici proje, Haziran ve Temmuz aylarında çalışmalarına başlamış; yapım bu kısacık zaman dilimi içerisinde şimdi seyirci karşısına ulaştırıldı. 29 Ocak’ta çeşitli ülkelerde kısıtlı da olsa sinema salonlarında vizyona giren film, bugünden itibaren Netflix‘in ulaştığı tüm ülkelerde gösterime sunuldu.

Christopher Nolan’ın Tenet filmi ile hatırladığımız tecrübeli aktör John David Washington ve sevilen şarkıcı – oyuncu Zendaya hem yapımcı hem de oyuncu olarak filmin başrollerinde imzasını taşıyor. Netflix tarafından filmin dağıtım hakları 30 milyon dolardan fazla paraya satın alınan yapım, tıpkı geçtiğimiz aylarda gösterime sunulan Mank filmi gibi renksiz görüntüleri ve güçlü sinematografisiyle eleştirmenlerden genel itibariyle pozitif yorumlar aldı.

Malcolm & Marie Film Konusu

Duygu verici bir romantik dram filmi olarak karşımıza çıkan Malcolm & Marie bir film yapımcısı ve kız arkadaşını, bir filmin galasından eve döndükten sonra beklenmedik tartışmasını konu alıyor. Geçmiş ilişkileri üzerine sorgulamalar gerçekleştiren ikili, birbirlerine olan aşkı sınamaya başlıyor.