Apple son olarak Nisan ayında bir etkinlik düzenledi. Etkinlik dahilinde hiçbir MacBook modeli tanıtılmadı.

Apple, etkinlikte yeni nesil iPad Pro, iMac, Apple TV ve AirTag modellerini tanıttı.

Güvenilir teknoloji kaynakları 2021 yılı içerisinde iki farklı Apple MacBook Pro modelinin tanıtılacağını belirtiyor.

Nisan ayı ile tanıtılan yeni nesil iPad Pro modelinde mini-LED ekran teknolojisi kullanılıyor.

12,9 inç’lik bu ekran 10 binden fazla mini-LED’den oluşuyor. Bu LED’ler 1.000 nit normal değerde çalışırken maksimum olarak 1.600 nit parlaklığa çıkabiliyor.

mini-LED teknolojisi hakkında Apple’ın açıklaması şu yönde;

“Son derece yüksek bir parlaklık düzeyi elde etmek için ekranın arkasındaki yüzeyi tümüyle LED’lerle kapladık.

iPad Pro’nun inanılmaz derecede ince kasasına sığmaları için önceki nesle kıyasla 120 kat daha küçük, özel tasarımlı mini-LED’ler kullandık.

Işığı daha verimli bir şekilde karıştıran özel optik filmlerin ve yayıcıların da yardımıyla bu sistemi yalnızca 6,4 mm inceliğindeki tasarımımıza sığdırmayı başardık.”

Mini-LED’li MacBook Pro Modelleri İki Boyut ile Gelecek

En geç yıl sonu ile tanıtılması beklenen yeni nesil MacBook Pro modelleri 14 inç ve 16 inç olarak iki farklı boyutta gelecek.

Daha önce yapılan sızıntılara göre yeni nesil MacBook Pro modellerinde port sayısı artacak.

Hatırlamayanlar için Apple üretim tesisi veri çalınma haberleri ile gündeme gelmişti ve aktarılana göre yeni MacBook modellerinde SD kart yuvası, MagSafe ve HDMI girişleri olabilir.