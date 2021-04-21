Apple dün gerçekleştirdiği etkinlik dahilinde hiçbir MacBook modeli tanıtmadı.

Dün tanıtılan ürünler arasında M1 çipli iMac ve iPad Pro modelleri tanıtıldı.

Oldukça dikkat çeken etkinlik sırasında hiçbir MacBook modeli tanıtılmadı fakat REvil isimli bir hacker grubu MacBook bilgilerini çaldığı ve Apple yönetimini konu hakkında tehdit ettiği aktarıldı.

Son zamanlarda CyberPunk 2077 oyunu ile CD Projekt RED firmasına oldukça benzer bir durum yaşayan Apple, belirtilene göre Tayvan’daki Apple distribütörü aracılığı ile Quanta Computer sistemine giriş yapıldı ve henüz resmi tanıtımı yapılmayan MacBook bilgiler çalındı.

Konu hakkında paylaşılan detaylara göre REvil, bu verileri çalmamak ve halk ile paylaşılmaması için yönetimden 50 milyon dolar istediği ortaya çıktı. Konu hakkında Apple tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Quanta Computer yönetimi ise tehditlerin doğru olduğunu fakat ödenmesi gereken bir ücretin olmadığı ve çalınan bilgilerin MacBook ile sorun yaşatmayacağını belitti.

REvil grubunun elde ettiği verilerin sistem bileşenleri ve seri numaraları olduğu ve bu parayı elde edemeyecekleri düşünülüyor. Grubun kısa bir süre içerisinde verileri internete sunacağı düşünülüyor.

MacBook Bilgileri Çalınmışken M1 Çipli Yeni Apple iPad Pro Dikkatleri Üzerine Çekti

M1 çipi ve 5G desteği ile gözleri üzerine çeken yeni iPad Pro, günümüz tablet modelleri arasında bilgisayar işlemcisi kullanan ilk model olarak tarihe geçmiş durumda.

MacBoook Air modelinde de fansız bir şekilde hızlı çalışabilen Apple M1 işlemcisi iPad Pro modelinde de rahat bir şekilde çalışacağı düşünülüyor.

Apple tarafından açıklanan resmi verilere göre eski nesil iPad Pro modeline kıyasla yüzde 50 CPU artışı ve yüzde 40 GPU artışı sağlayan M1 işlemci oldukça iddialı bir tablet olarak kendini gösteriyor.

İşlemcisi ile tasarımcılar ve yazılımcılar için vazgeçilmez bir model olan iPad Pro, eski modele kıyasla 2 kat daha hızlı ve eski nesil tasarımı ile geliyor.