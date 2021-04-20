Apple’ın M1 işlemcisi ile tanıttığı yeni iMac modeli, tam 7 farklı renk seçeneğine sahip ve tasarımsal olarak tamamen değiştirilmiş bir yapıda geliyor.

Bir önceki nesillere göre oldukça farklı bir tasarım ile gelen yeni iMac modeli, Microsoft Surface benzeri bir yapı ile geliyor. Göze oldukça kullanışlı gelen yeni iMac aktarılana göre M1 çipi ile oldukça iddialı farklar yaratacak.

Kendi içerindeki uygulamaları ve desteklenen Apple Arcade oyunlarını eski işlemciye göre daha hızlı bir şekilde açacağı belirtiliyor. Apple tahmin edilenin aksine sadece 24 inç bir ekrana sahip model tanıttı. Modelde 4.480 x 2520 piksellik 4.5K panel bulunuyor.

İlk örneklerini iPhone ve iPad modelleri ile gelen True Tone özelliği ile sunulan yeni iMac modeli, teknoloji sayesinde görüntüleri daha doğal gösteriyor.

Modelde mıknatıslı bir güç kablosu kullanılıyor ki bu da eleştirilere neden olmuş durumda. Tanışabilir bir model olmadığı için mıknatıslı güç kablosu ile gelen iMac diğer modeller için MagSafe sinyalleri verebilir.

iMac üzerinde bir ilk olarak Full HD çözünürlükte FaceTime kamerası yer alıyor. MacBook kullanıcılarının deneyimlediği gelişmiş mikrofon sistemi ile gelen iMac aktarılana göre bir Mac’te sunulan en iyi hoparlör sistemleri ve Dolby Atmos desteği ile geliyor.

iMac ile Gelen Yeni Touch ID’li Magic Keyboard Tanıtıldı

iPhone modelleri ve Apple Watch modelinde bildiğini gibi şifresiz oturum açma özelliği sunuluyordu. Fakat Apple yine de Magic Keyboard modellerine Touch ID sensörünü eklemiş durumda. Bu arada yeni Tracpad ve Mouse modellerine de farklı renk seçenekleri eklenmiş durumda.

Yeni iMac Modellerinin Fiyat Etiketleri Ne Kadar?

30 Nisan ile birçok ülkede satışa sunulacak olan yeni iMac modelinin giriş fiyatı 1.299 dolar olarak sunuluyor.

Modelin ülkemizdeki giriş fiyatı ise 14.499 TL olarak belirlenmiş durumda.