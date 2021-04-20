M1 çipi ve 5G desteği ile gözleri üzerine çeken yeni iPad Pro, günümüz tablet modelleri arasında bilgisayar işlemcisi kullanan ilk model olarak tarihe geçmiş durumda.

MacBoook Air modelinde de fansız bir şekilde hızlı çalışabilen Apple M1 işlemcisi iPad Pro modelinde de rahat bir şekilde çalışacağı düşünülüyor.

Apple tarafından açıklanan resmi verilere göre eski nesil iPad Pro modeline kıyasla yüzde 50 CPU artışı ve yüzde 40 GPU artışı sağlayan M1 işlemci oldukça iddialı bir tablet olarak kendini gösteriyor.

İşlemcisi ile tasarımcılar ve yazılımcılar için vazgeçilmez bir model olan iPad Pro, eski modele kıyasla 2 kat daha hızlı ve eski nesil tasarımı ile geliyor.

11 ve 12,9 inç olarak sunulan yeni iPad Pro Liquid Retina XDR panel ile geliyor.

1.000 nit ve 1.600 nit arasında parlaklık imkanı sunan yeni iPad Pro, 10 Mini-LED ışığı sayesinde sınıfının en iyisi olarak gösteriliyor. Apple konu hakkında bir iPad modelinde kullanılan en iyi ekran ifadeleri aktarıyor.

Yeni iPad Pro Modelinin Fiyat Etiketi Ne Kadar?

16 GB RAM seçeneği ve 2 TB hafıza seçenekleri gibi oldukça yüksek seçeneklerin de sunulduğu iPad Pro modellerini fiyatları PC fiyatları ile neredeyse aynı sayılabilir.

11 inç model 799 dolar, 12,9 inçlik model ise 1.099 dolardan gelen iPad Pro modelleri eski nesil aksesuarlar ile uyumlu çalışabiliyor. Ülkemizdeki fiyatlandırmaya gelecek olursak 11 inç model 8.599 TL, 12,9 inç modeli ise 11.999 TL olarak belirlenmiş durumda.

iPad’in ülkemizdeki en pahalı modeli ise Wi-Fi + Cellular, 2 TB hafıza, 16 GB RAM seçenekleri ile 25.699 TL olarak satılıyor.