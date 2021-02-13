Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde LG W31 ve W31+ telefonları piyasaya sürülmüştü. Şimdi W serisi ailesinin yeni üyesi olan W41 için neredeyse sayılı bir zaman kaldı. Beklenen telefon render fotoğraflarıyla internete sızdırıldı. Cihazın kamera ayrıntıları gibi birçok detayı da açığa çıktı.

Orta seviye akıllı telefonları ile bildiğimiz LG’nin W serisi cihazları şimdi yepyeni bir üye kazanmaya hazırlanıyor. Geçen yılın son aylarında LG W31 ve W31 Plus modelleri piyasaya duyurulmuş; ilk olarak Hindistan pazarına giriş yapmıştı. Şimdi aynı serinin bir başka modeli olan W41’den şahane haberler geldi.

Ünlü teknoloji ajanı Evan Blass tarafından sızdırılan LG W41 telefonu render görüntüleriyle açığa çıktı. Yayınlanan fotoğraflarda hemen hızlıca serinin önemli bir değişikliğe gittiği gözlerden kaçmadı! Bilindiği üzere W ailesi modellerinin ön ekranında genellikle çentik tasarımı benimseniyordu. Fakat bu defa ilk kez seride delikli tasarıma gidildiği anlaşıldı. İnce çerçeveyle sarılı uzun ekranında cihaz, tekli selfie kamerasıyla göründü.

Cihazın arka yüzeyine gelecek olursak, burada plastik bir yüzey göze çarpıyor. Degrade renk geçişli tasarıma sahip modelin sol üst köşesinde üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Burada 48 megapiksel ana kameraya yer verilirken, buna ek olarak bir de LED flaş dikkat çekiyor. Kaputun orta kısmındaysa parmak izi okuyucusu yer almakta. Alt kısmaysa klasik olduğu üzere LG’nin logosu yerleştiriliyor. İlk fotoğraflara göre telefon yeşil ve lacivert geçişlere sahip renk modelleriyle gözüküyor.