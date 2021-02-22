Başarılı elektronik üreticisi LG bugün W41 serisi telefonları ile karşımıza çıktı. Standart W41’in yanı sıra W41+ ve W41 Pro modellerine sahip olan telefon ailesi, birbirine neredeyse tıpatıp benzeyen, ancak küçük bazı noktalarda birbirinden ayrılan özellikleriyle tüketicileri şaşırttı.

LG W41 Serisinin Ortak Teknik Özellikleri

Bütçe dostu akıllı telefonlar arasına rahatlıkla girebilecek LG W41 ailesi konfigürasyon konusunda farklılıklar içerse de tasarım ve donanım özellikleri hususunda tek tip bir portre çiziyor. Serinin üç telefonunda da 6,5 inç HD+ ekran görürken, 48 megapiksel ana kameraya sahip cihaz dörtlü kurulum içeriyor. MediaTek’in geliştirdiği Helio G35 yonga setinden gücünü alan modeller 5,000 mAh pil kapasitesi sayesinde tüketicilerin uzun saatler boyunca mobil deneyime ulaşması mümkün kılınıyor.

Üçü de 166,5 x 77,3 x 9,3 milimetre boyutlarında olan telefon serisi 201 gram ağırlığa sahip. Android 10 işletim sistemiyle kullanıcılarına kapılarını aralayacak cihaz 4G bağlantı destekli çift SIM kart girişi fonksiyonuyla hizmet veriyor. Arka kasada 48 + 8 + 5 + 2 MP şeklinde dörtlü bir kamera modülü bulunurken, cihazın selfie kamerasında ise 8 megapiksellik bir lens kullanılmakta.

LG W41 Modellerinin Birbirinden Farkları Nelerdir?

Sadece çok ufak noktalarda farklarla ayrılana LG W41 modelleri arasında serinin standart cihazı, konfigürasyon açısından 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı sunuyor. Ailenin W41+ olarak adlandırılan cihazı 4GB+128GB bellekle gelirken; W41 Pro modeliyse 6GB+128GB’lık bir varyant içeriyor.

LG W41’in satış fiyatı yaklaşık 185 dolar gibi bir rakama tekabül ederken LG W41+ ise 200 dolara listeleniyor. LG W41 Pro’nun fiyat etiketi de 214 dolardan alıcı karşısına çıkmakta. Seri şimdilik yalnızca Hindistan’da yer alıyor. Cihazın küresel duyurusunun ne zaman yapılacağı bilinmediği gibi Türkiye’de raflara gelip gelmeyeceği de merak konusu…