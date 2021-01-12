Her geçen gün daha değişik formlara kavuşan katlanabilen telefonlar bu yıl ciddi değişiklikler içerecek. Güney Koreli elektronik üreticisi LG ise bu değişimleri benimseyen ilk şirket olacak gibi görünüyor. Zira bugün CES 2021 basın toplantısında duyurulan cihaz, LG’nin katlanabilir telefon konusunda neler hayal ettiğini tüm gerçekliğiyle ortaya serdi!

Piyasadaki popüler katlanabilir akıllı telefonlar ile açıkça dalga geçen LG Rollable, esas itibariyle tam anlamıyla bir katlanabilen telefon değil. Çünkü katlanamıyor… Fakat buna yakın bir şekilde daha fazla ekran alanı sağlamak için genişletilebiliyor. Bu sayede kullanıcılara ekranda gezinmek için daha fazla alan kalırken, geniş kullanım imkanı sayesinde cihaz esnek bir forma ulaşıyor.

LG Rollable Tasarımı ile Dikkat Çekiyor!

Samsung, Xiaomi ve Huawei gibi büyük şirketler kendi katlanabilir telefonları üzerinde son sürat çalışmaya devam ederken, LG rakiplerinden daha farklı bir estetik anlayış benimsiyor. Kullanıcılar için hem küçük hem de daha büyük bir ekran kullanım şansı yaratan şirket, ortalama bir boyuta sahip telefonun açıldığında büyük bir tablete dönüştüğünü gözler önüne seriyor.

Pek çok internet kullanıcısı böylesi çılgın bir tasarımın sahte olduğu yönünde eleştiriler dile getirse de bu haber Koreli şirket tarafından onaylanmış durumda. LG Rollable çıkış tarihi konusunda şimdilik bizlere bir detay vermese de görkemli konsept tasarımıyla insanları büyüleyen telefonun bu yılın sonlarına doğru tüketici karşısına çıkacağı düşünülüyor.