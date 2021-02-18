Başarılı elektronik üreticisi LG, Apple şirketi için bir katlanabilir telefon ekran modülü geliştiriyor. Ortaya çıkan yeni raporlar, söz konusu cihazın, Apple’ın gelecekteki iPhone Flip modeli olabileceğini ve bu cihaza artık epeyce yaklaştığımızı söylüyor. İşte detaylar…

Samsung ve Huawei gibi başarılı akıllı telefon üretici markalar çoktan katlanabilen telefon cihazlarını piyasaya sürmüşken; şimdi Xiaomi, Google Pixel, Oppo ve daha bir dizi markanın bu konuda çalışmaya başladıkları biliniyor. Aynı şekilde Apple şirketi de 2020’nin Şubat ayında ilk katlanabilir telefonu için çalışmalara başlamış, patentlerini toplamaya koyulmuştu bile. Anlaşılan o ki şirket şimdi bu konuda önemli bir kademe sarf etti…

Ortaya çıkan son raporlara göre LG şirketi Apple’ın katlabilir telefonu için katlanabilir ekran paneli geliştirmek üzere görevlendirildi. Bu iddialar, birkaç gün önce ortaya çıkan iPhone Flip sızdırmasıyla ilgili detayları hemen aklına getiriyor. İddialara göre cihazın 7,3 – 7,6 inçlik katlanabilen OLED ekranlara sahip olacağı söylenmişti. Aynı zamanda cihazda Apple Pencil adlı dijital kalem desteğinin de bulunacağı eklenmişti.

Bu iki iddianın doğrulukları elbette Apple tarafından onaylanmış değil. Ancak şirketin katlanabilir telefonu için epey bir aşama kaydettiği de muhakkak. Raporlara bakıldığında ise LG’nin bu projedeki fonksiyonu Apple’a özel bir prototip üretmek olacak. Şu anda Apple’ın hangi aşamaya geldiği ve cihazını ne zaman tamamlayıp duyuracağı bilinmiyor. Fakat yine de önümüzdeki dönemlerde artık daha somut bilgiler alacağız gibi görünmekte.