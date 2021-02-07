Lesli Karavil Stand Up gösterisi ile sahnede denk gelemeyenler için BluTV platformuna geldi. Daha önce çeşitli dizi, film ya da tiyatro oyunlarında sahne alan Karavil’i henüz kahkahalarla dolu gösterisiyle izleme şansına sahip olamadıysanız, şimdi tam da zamanı! İşte detaylar…

Son yıllarda başta Netflix platformu olmak üzere çeşitli dijital streaming ağları bünyesine stand-up gösterileri transfer etmeye başladı. Hatta kimileri kendi orijinal komedyenlerini çıkarıp dünyaya tanıttı, kimileriyse halihazırda belirli bir kitleye hitap eden komedyenleri tercih etti. Anlaşılan o ki BluTV servisi de bunu amaçlamaya başladı; zira son dönemlerde platformun bu konuya ağırlık verdiği gözlerden kaçmıyor.

31 Aralık 2020 akşamı yılbaşı özel programı kapsamında Ata Demirer Gazinosu gösterisiyle sevilen komedyenin stand-up kaydını platformda kullanıcılarına taşıyan BluTV, kısa süre sonra komedi sahnelerinden aşina olduğumuz Doğu Demirkol ve Sergen Deveci gibi isimlerle yeni projeler geliştirmişti. Şimdiyse ilk defa başka hiçbir yerde yayınlanmayan bir özel gösteri platforma geçti. #İçerdeKadınStandUpçıVar etiketiyle duyurulan içerik, şimdiden birçok izleyiciyi kahkahalarla güldürmeyi başardı.

Daha önce Babil, Savaşçı, Adı Mutluluk ve For the Blinds gibi yapımlarda ismini duyduğumuz Lesli Karavil Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde yaptığı gösterisiyle sevenleri karşısına çıktı. Yeniden izlemek isteyenler ya da ilk defa karşılaşacaklar için güçlü esprileriyle sahneye çıkan kadın komedyen, sosyal medya üzerinden oldukça pozitif görüşler toplayarak stand-up şovuyla çok sevildi.