Oscar ödüllü The Revenant filmi şimdi BluTV platformuna geldi! Yabancı film seçkisini her geçen gün daha fazla genişleten dijital içerik servisi, Alejandro González Iñárritu’nun ses getiren yapımının haklarını bünyesine dahil etti. İşte detaylar…

İki adet En İyi Yönetmen Oscar’ı sahibi Meksikalı film yönetmeni Alejandro González Iñárritu son filmi ile BluTV’ye katıldı. Birdman, Paramparça Aşklar ve Köpekler, Babil, 21 Gram gibi sayısız başarılı filme imzasını atan sinemacı, 2016 yılında büyük ses getiren The Revenant ile yılın neredeyse tüm büyük ödüllerini toplamıştı.

Oscar’da En İyi Yönetmen, En İyi Sinematografi ve En İyi Erkek Oyuncu ödüllerine sahip olan Diriliş filmi tüm başarılarının yanı sıra başrol oyuncusu Leonardo DiCaprio‘ya Oscar ödülü kazandırmasıyla da ayrıca ilgi odağı haline gelmişti. Zira çok sayıda önemli filmde görev alan yıldız isim, Oscar’da o zamana kadar hiç ödül alamamıştı. Nihayet The Revenant’la birlikte Caprio da hak ettiği ödüle geç de olsa kavuşmuştu.

Gerçek olaylardan esinlenen bir intikam ve hayatta kalma mücadelesi. Üç dalda Oscar’lı, Iñárritu'dan #TheRevenant şimdi BluTV’de. 11 Ocak’a kadar yıllık üye olarak Oscar'lı filmlerin ve daha birçok yerli, yabancı içeriğin tadını ayda sadece ₺9.90’a çıkarabilirsiniz. pic.twitter.com/Z6CGFGp2Ih — BluTV (@BluTV) January 6, 2021

Destansı bir hayatta kalma hikayesi olan The Revenant konusu itibariyle 1823 yılında bir ayı saldırısı sonucunda ağır bir şekilde yaralanan ve av ekibi tarafından terk edilen Hugh Glass‘ın zorlu macerasını anlatıyor. İntikam hırsıyla dolup taşan bu adam, kendisine ihanet eden arkadaşlarının peşine düşüyor.

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The Revenant izlemek isteyenler için şimdi BluTV‘de kullanıcılarını bekliyor! Ayrıca hatırlatmakta fayda olacaktır, 11 Ocak’a kadar devam edecek kampanya dahilinde platforma yıllık abone olan kullanıcılar, ayda yalnızca 9,90 TL ödeyerek istedikleri içerikleri sınırsız olarak tüketebilecek!