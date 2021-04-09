Lenovo Legion Duel 2 oldukça iddialı parçaları ve kaslı görünümü dayanıklılık testleri sonucunda hayal kırıklığına uğrattı.

Aşağıdaki YouTube videosundan da ulaşabileceğiniz testin sonun ikiye bölünme testinden geçemeyen Lenovo Legion Duel 2 akıllı telefon modeli, yıl içerisinde testi geçemeyen ikinci oyun telefonu modeli oldu. Hatırlamanlar için geçtiğimiz aylarda tanıtılan Asus ROG Phone 5 ailesinden ROG 5 modeli de testi geçememişti.

İddialı oyun telefonu modeli ikili pil tasarımı, pop-up kamerası ve ikili fan sistemi ile dayanıklılık yerine verimlilik amaçlıyor fakat mutlaka bir kılıf ile kullanılması gerekiyor. Telefon modelinin tasarım yapısı sadece kaliteli bir kılıf markasının üretimi kılıf ile korunabilir. Telefon yapısı gereği kılıflı kullanımlara pek izin vermeyecek gibi duruyor.

Lenovo Legion Duel 2 Oldukça İddialı Bir Model

Teknik özellikleri ile pazardaki diğer oyun telefonu modellerini zorlayan Lenovo Legion Duel 2, işlemci tarafında Qualcomm Snapdragon 888 işlemcisinden gücünü alıyor. 6,92 inçlik 1080 piksellik AMOLED panel kullanan oyun telefonu, 144 Hz yenileme hızı sunuyor.

Oyun yayınları yapabilmek için 44 MP değerinde yan taraftan açılan pop-up selfie kamerası ile gelen Lenovo Legion Duel 2, 18 GB’lık yüksek bir RAM ile geliyor. Çift USB-C portlu 90W hızlı şarj destekleyen ikili formda 5.500 mAh batarya ile gelen akıllı telefon aktarılana göre iki portla sadece 30 dakika gibi kısa bir sürede tamamen şarj olabiliyor.

Lenovo Legion Duel 2, arka tarafında ise 64 MP ana + 16 MP ultra geniş açı kamera lenslerinden oluşuyor ve en fazla 512 GB hafıza ile geliyor.

Lenovo Legion Duel 2 oyun telefonu için belirlenen giriş seviye 12 GB RAM + 256 GB hafıza seçeneği sunan sürümü 799 euro olarak belirlenmiş durumda.