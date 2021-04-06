Geçtiğimiz haftalarda yapılan sızıntıya göre çift fanlı bir soğutma sistemi ile geleceği kesinleşen oyun telefonu modeli Lenovo Legion 2 Pro, teknoloji gündeminde ilgileri üzerine toplamayı başarmıştı.

Bugün ise bu fan soğutma sisteminin fotoğrafları sızırılmış durumda. Oldukça şık bir tasarım ile dikkatleri çeken Lenovo Legion 2 Pro modeli, ailenin bir önceki modelinde olduğu gibi yatay kullanımı amaçlayan bir tasarım ile geliyor.

Oyun telefonu modelinin ön tarafı da sızdırılmış durumda ve oyun deneyimi için telefon diğer modellere kıyasla kalın bir çerçeve ile geliyor. Akıllı telefon modelinin ön kamerası ise pop-up mekanizması ile telefonun yan tarafında bulunuyor. Lenovo Legion 2 Pro modeli hakkında bilinen diğer özellikler ise telefon 5.500 mAh pil ömrü ile geliyor ve 6,92 inç 144 Hz ekran yenileme hızlı AMOLED panele sahip. Akıllı telefon modeli arka tarafında 64 MP değerinde ana kameraya sahip ve arka tarafta iki farklı lens bulunuyor.

Lenovo Legion 2 Pro Akıllı Telefon Modeli Ülkemizde Satışa Sunulmayabilir

Lenovo ülkemizde maalesef hiçbir telefon modelini satışa sunmadığı için bu modelin de sunulmayacağı düşünülüyor.

Oyun telefonu modelinin fiyatlandırma konusunda ise henüz bir sızıntı yapılmamış durumda. Fakat genel tahminler telefon modelinin yüksek bir fiyattan satışa sunulacağı yönünde.