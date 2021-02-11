Geçtiğimiz günlerde Lenovo’nun yeni bir akıllı telefon geliştirdiği üzerine duyum almıştık. Şimdiyse aynı cihaz olan Lenovo K13 hakkında yepyeni detaylar ortaya çıktı. Telefonun birkaç sertifika aldığı öğrenildi. İşte detaylar…

Son günlerde adın sıkça duyduğumuz Lenovo K13, serinin bir önceki modeli olan K12’nin halefi niteliğini taşıyacak. Hakkında pek çok haber aldığımız telefon ortaya çıkan son raporlara göre birden fazla sertifika ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Cihazın aldığı sertifikalar şimdi peş peşe karşımıza çıkmaya devam ediyor.

TUV Rheinland sertifika platformunda görünen Lenovo K13 telefonu şimdi EEC ve Bluetooth SIG sertifikalarını da elde etti. Bu platformlardan birinde cihazın 4.850 mAh batarya kapasitesine ve 10 watt hızlı şarj desteğine sahip olacağı aktarılmıştı. XT2097-15 model numarası ile bu sertifikalara sahip olan cihazın Bluetooth 4.2 desteğiyle piyasaya sürüleceği de öğrenildi.

Lenovo K13 Bu Ay İçerisinde Çıkabilir

Aralık ayında piyasaya sürülen Lenovo K12 cihazının halefi olan K13 modeli iddialara göre bu ay sonu ya da gelecek ayın başı gibi piyasaya çıkabilir. Uygun bir satış fiyatına sahip olacağı düşünülen cihazın 1,6 GHz sekiz çekirdekli işlemciyle çıkacağı; 2GB RAM kapasitesi ve 32GB’lık depolama alanının eşleştirileceği söylentileri yayılıyor.

Henüz resmi olarak Lenovo’dan gelen bir açıklama olmamasına rağmen, çift SIM kart ve microSD girişi desteği verecek cihazın en az iki farklı renk seçeneğiyle raflara geleceği söyleniyor.