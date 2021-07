Geleceğin Mac‘lerinin yerleşik kamerası hakkında yapılan bir iddianın ardından, sızıntı yapan DylanDKT, yeni nesil iPhone hakkında bazı ayrıntıları Twitter‘da paylaştı. Ona göre, LiDAR tarayıcı iPhone 13 Pro serisine özel kalacak, bu da sensörün daha ucuz modellerde bulunmayacağı anlamına geliyor.

iPhone 13 ile ilgili ilk söylentiler, Apple‘ın LiDAR tarayıcıyı bu yıl sadece Pro modellerinde değil, tüm ürün yelpazesinde uygulamak istediğini öne sürdü. Ancak şirketin artık LiDAR tarayıcılı iPhone 13 ve iPhone 13 mini‘yi piyasaya sürmesi beklenmiyor.

Daha yeni raporlar, LiDAR’ın bu yılki giriş seviyesi iPhone modellerine gelmeyeceğini zaten önermişti ve Dylan bu raporları doğruluyor. Pazar günkü yeni bir tweet’te sızıntı yapan kişi, “LiDAR’ın yalnızca profesyonel iPhone modellerine geleceğini” belirtmesine rağmen, Apple‘ın bir noktada sensörü tüm modellere dahil etmeyi düşündüğünü de doğruladı.

LiDAR sadece pro iPhone modellerine gelecek. Bu yılın başlarında, Apple’ın tüm iPhone 13/12S modellerini LiDAR ile piyasaya sürmek istediği görülüyordu, ancak bir nedenden dolayı bu yıl olmayacak.

— Dylan (@dylandkt) July 11, 2021