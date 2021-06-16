Kuruluş Osman dizisi reyting sıralamalarında zirvede kalmaya devam ederken diziden üzen haber geldi. Sevilen dizinin çekimlerinin bittiği açıklandı. Bu da demek oluyor ki Kuruluş Osman dizisi final yapmaya çok yaklaştı. Çekimler sona erince başrol oyuncuları da yavaş yavaş tatilin tadını çıkarmaya başladı. Artık bir süre Kuruluş Osman izleyemeyeceğiz. Peki ATV’de yayınlanan dizi ne zaman final yapacak? Kaçıncı bölümde ekranlara veda edeceği kesinleşti.

Kuruluş Osman Kaçıncı Bölümde Final Yapacak?

Kuruluş Osman dizisi 63. bölüm ile final yapıyor. Dizinin final yaptığı bölüm yayınlandı. Pek çok kişi heyecanla izledi ve reytinglerde de şüphesiz birinci olacak bir bölümdü. Hali hazırda Sadakatsiz’in olmayışı da dizinin başarısını dolaylı olarak etkiliyor. Çünkü rakip olmayınca ister istemez reyting sıralamalarında tamamen birincilik elde edebiliyor.

Burak Özçivit Diziye Devam Edecek mi?

Dizinin final yapmasından sonra gelecek sezonda da Burak Özçivit ile yola devam edilecek. Kuruluş Osman’ın vazgeçilmez karakterleri arasında yer aldığı için Özçivit’in Osman Bey olarak diziye devam etmesi bekleniyor. Yeni sezonda farklı oyuncuların da dizi kadrosuna dahil olması beklenmekte. Heyecanlı sahnelerle veda eden Kuruluş Osman dizisinde çok önemli olaylar yaşanıyor. Bakalım bizler bu heyecanın ne kadarına tanıklık edeceğiz.