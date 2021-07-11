En heyecanlı ve seçkin teknoloji devi olan Apple, konforu tek bir yerde arayan insanlara hitap ediyor ve hiçbir şey bunu işletim sistemleri iOS‘tan daha iyi vurgulayamaz. Diğer tüm teknolojik işletmeler gibi, Apple da işletim sistemini rakiplerinin önünde olmak ve kullanıcı tabanını mutlu etmek için güncelliyor. Yine de iOS 15 güncellemesinin beta sürümü kesinlikle mutluluktan çok hoşnutsuzluk yayıyor gibi görünüyor.

Safari uygulaması, arama çubuğunu ekranın altına taşırken son derece alışılmışın dışındabir değişiklik geçirdi. Bu o kadar cüretkar bir hareket ki, hiçbir tarama platformu bunu denemedi, One UI güncellemesinde tüm menü simgelerini ekranın altına indiren Samsung bile. Kullanıcının parmakları ağırlıklı olarak ekranın alt kısmında yer aldığından, uygulamayı bir akıllı telefonda kullanmak için daha iletken olmaya hizmet eden iyi niyetli bir hareket olduğu söylenebilir. Bazıları, kaydırma sırasında adres çubuğunu otomatik olarak gizleyen diğer güncellemenin, herhangi bir zamanda ekranın maksimum görünürlüğünü sağlayarak kolaylık sorununu çözmüş olabileceğini iddia ediyor.

Safari için başka bir güncelleme, kolaylık veya iyi niyet hakkında hiçbir tartışmaya sahip olamaz çünkü sekmeler arasında geçiş yapmak için kaydırarak gümüş bir astar yok gibi görünüyor. Kendi başına yeterince iyi bir hareket gibi görünebilir, ancak uygulamaları değiştirmek için mevcut kaydırma özelliği ile birleştiğinde, birinin istemeden diğerini gerçekleştirmeden birini başarabileceğini görmek daha çok bir kumar-meydan okuma haline geldi. Bu iki şeyi de elde etmek için tam olarak aynı yerde hızlıca kaydırmak gibi. Bazıları, motor engelli insanlar için aşılmaz bir meydan okuma gibi görünebilecek, milimetrelik alanda gezinerek yüksek hassasiyet gerektiren böyle bir değişikliği gerçekleştirmenin Apple‘ın oldukça yetenekli olduğunu söyleyebilir.

Sanki günün teması geleneksizlikmiş gibi, adres çubuğundan yenile düğmesi de kaldırıldı ve artık düğmesinden erişilebilir veya dünyanın her yerinde vaktiniz varsa, o zaman olabilir Sitenin en üstüne kadar kaydırarak ve ardından yukarı kaydırarak gerçekleştirilebilir.

Yeni güncellemelerin bazı (bazılarına vurgu yapan) artı yönleri, örneğin Google Chrome veya Opera kullanıp kullanmadığınızı bileceğiniz bir özellik olan uzantıların eklenmesidir. Daha verimli ve kullanışlı bir yaklaşım sağlayan farklı iOS cihazları arasında senkronize olabilen sekme grupları tanıtıldı. Son olarak, Apple‘ı diğerlerinden ayıran ve kullanıcılarına birinci sınıf siber güvenlik sağlayan kusursuz güvenlik önlemleri de var.

Günün sonunda bunlar pratiklikten ziyade stil odaklı değişiklikler gibi görünüyor ve her zaman olduğu gibi, kullanıcı bunları bir tutam tuzla kabul edecek ve buna alışacak, ancak son güncelleme Apple‘ı piyasaya sürmeden önce bunu umuyorlar.