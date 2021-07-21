Pro Evolution Soccer (PES), EA’nın FIFA serisi futbol oyunlarına uzun süredir tek rakipti ve şimdi Konami, franchise’ın marka adını ve formatını değiştiriyor. Serinin adı artık eFootball ve tüm platformlarda çapraz oynama özelliğine sahip, oynaması ücretsiz bir girişim haline gelmesiyle birlikte, peşin fiyat etiketini ve yıllık yayınları tamamen düşürüyor.

eFootball, Unreal Engine’de sıfırdan inşa edildi ve seri, Konami’nin Fox Engine’inden yola çıkarak PES yinelemelerinde görüldü. Bu değişiklikle birlikte şirket, oyunun elden geçirilmiş grafiklere, animasyon bölümünde büyük güncellemelere ve oyun geliştirmelerine sahip olacağını söylüyor. Oyun değişikliklerine daha derin bir bakış daha sonra gelecek.

Seri yapımcısı Seitaro Kimura, “Oyuncu ifadesini büyük ölçüde elden geçirmemize olanak tanıyan Unreal Engine’in güçlü temellerinden başlayarak, eFootball’a yıllarca güç verecek yeni bir futbol oyun motorunu sanal olarak oluşturmak için bir dizi değişiklik yaptık.” diyor. eFootball, yeni nesil konsolların ek gücü ve seçkin futbolcularla yakın çalışarak bugüne kadarki en gergin ve gerçekçi oyunumuzu sunuyor.”

Lansman sırasında, yalnızca dijital oyun, FC Barcelona, ​​Juventus, FC Bayern, Manchester United ve diğer beş takımla yerel maçları ücretsiz olarak sunacak ve daha sonra güncellemeler yoluyla yeni içerik ve modlar gelecek. Bazı oyun modları, oyuncuların tercihlerine bağlı olarak satın alabilecekleri isteğe bağlı premium DLC paketleri olarak sunulacak.

eFootball, bu sonbaharda PC (Windows 10 ve Steam), Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5’e geliyor ve daha sonra Android ve iOS sürümleri planlanıyor. Yukarıdaki yol haritasında da görüldüğü gibi, oyun lansmanından sonraki aylarda özelliklerini kullanıma sunduğunda tüm platformlar çapraz oyun desteği alacak. Mobil oyuncular diğer platformlarla aynı deneyimi yaşarken, konsol ve PC oyuncularıyla eşleşecek bir denetleyiciye ihtiyaçları olacak.