Konami tarafından önceki gün yapılan açıklamada şirket olarak İtalya’nın köklü kulüplerinden Societa Sportiva Calcio Napoli ile uzun dönemi kapsayacak bir partnerlik anlaşmasına imza attıklarını duyurdu. Anlaşma 2021-2022 sezonunun başlamasıyla birlikte yürürlüğe girecek.

2022-2023 futbol sezonu ile beraber ise eFootball PES serisi, artık Napoli takımını tamamen lisanslı olarak modelleyecek ve gerçek zamanlı bir simülasyon sağlayacak. KONAMİ tarafından yapılan açıklamada aynı zamanda Napoli’nin resmi spor merkezi partnerliğini de aldıklarını duyurdu. Bu anlaşmayla birlikte 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren Napoli’li futbolcuların antrenman yaptıkları komplekse SSC Napoli KONAMİ Training Center adı verilecek ve bu merkezde futbolcular ve misafirler için açık oyun salonu da yer alacak.

KONAMİ’nin Napoli Anlaşması İtalya’da Bir İlk Değil!

Konami tarafından eFootball PES için yaptığı bu anlaşma İtalya’da bu firmanın ilk işbirliği değil. Zira daha önce İtalya Futbol Federasyonu, Roma, Lazio gibi İtalyan kulüpleriyle de Konami partnerlik anlaşması imzalamıştı.

Konami Digital Entertainment B.V. Başkanı Naoki Morita tarafından yapılan açıklamada yapılan işbirliği sayesinde eFootball PES oyununun İtalya futbolu denince akla ilk gelecek oyun serisi olmasını hedeflediklerine yer verildi. Morita açıklamasının devamında Napoli ile anlaşmayı imzaladıkları için onur duyduklarını ve uzun vaadeli planlarının devam edeceğine inançlarının sonsuz olduğunu belirtti.