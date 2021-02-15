Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci’nin başrolünü paylaştığı Bir Denizaltı Hikayesi dizisinden ilk set görüntüleri ortaya çıktı. Yılın iddiaları yapımları arasına girmesi muhtemel Netflix Türkiye dizisi, usta yönetmen Tolga Karaçelik tarafından çekiliyor. İşte detaylar…

Dijital streaming devi Netflix şimdiye kadar yaptığı Aşk 101, Hakan: Muhafız, Atiye, 50M2 ve Bir Başkadır gibi geniş kitlelere hitap etmeyi başarmış popüler yerli diziler sayesinde özellikle de Türkiye çapında epey yankı uyandırmıştı. Dünya genelinde de çok sayıda izleyici yakalayan bu yapımların arasına şimdi bir yenisinin daha katılacağı öğrenildi. Şu anda çekimleri devam eden Bir Denizaltı Hikayesi dizisi ilk set görüntüleriyle dikkati üzerine çekerken, beklentileri de epey arttırdı.

Bir Denizaltı Hikayesi Ne Anlatacak?

Post-apokaliptik bir senaryoya sahip olan Bir Denizaltı Hikayesi konusu itibariyle, gelecekte dünyada yaşanan bir doğal felaketin akabinde Arman isimli bir deniz biyoloğunun suyun altında araştırma görevine katılmasını anlatacak. Heyecan verici yapımda dalış eğitmeni rolüyle karşımıza çıkacak Arman’a Kıvanç Tatlıtuğ hayat verecek.

Sabırsızlıkla beklediğimiz Bir Denizaltı Hikayesi’nde Kıvanç Tatlıtuğ başrol koltuğunu Özge Özpirinçci ile paylaşacak. Aynı zamanda zengin oyuncu ekibinde Meriç Aral, Ertan Saban, Ece Çeşmioğlu, Ecem Uzun, Alper Saldıran ve Onur Ünsal gibi tecrübeli isimler de görev alacak.

Senaryosu Jason George, Atasoy Koç, Cansu Çoban ve Sami Berat Marçalı tarafından yazılan, OGM Pictures yapım şirketi imzasına sahip dizide ödüllü yönetmen Tolga Karaçelik rejisörlük yapacak. Bilmeyenler için Karaçelik’i daha önce Gişe Memuru, Sarmaşık ve Kelebekler filmlerinden, ayrıca Bartu Ben isimli BluTV dizisinden izleme şansına sahip olmuştuk.

Peki ya sizin diziyle ilgili beklentileriniz neler? Fikirlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz!