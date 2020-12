Netflix alternatifi bir dijital yayın platformu olacak Gain, bugün resmen uygulama mağazalarına giriş yaptı. Onlarca orijinal içeriği ile kullanıcılarını ağırlamaya başlayan streaming ağı, yerli ve yabancı sayısız programıyla şimdiden çok sevildi. İşte detaylar…

Acun Ilıcalı’nın Exxen platformu için en büyük rakip olan tanımlanan Gain platformu bugün resmi olarak kullanıcılarına hizmet vermeye başladı. Kullanıcılar tarafından çoğunlukla, geçtiğimiz aylarda kapanan Quibi uygulamasına benzetilen kısa dizi, film ve program odaklı servis; hızlı bir şekilde tüketilecek birbirinden kaliteli içerikleri sayesinde henüz şimdiden büyük bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı.

Pek çok kullanıcı aplikasyonun ilk gününde daha boş bir içerik kütüphanesi ile karşılaşmayı beklerken, Gain’in içerikleri önemli bir oranda lansman gününde ana sayfaya eklenmişti bile! İlerleyen haftalarda Engin Günaydın, Devin Özgür Çınar, Vedat Milör, Can Bonomo, Can Temiz, Can Sungur, İlber Ortaylı ve daha sayısız ünlü ismi ağırlayacak platform 2021 yılının iddialı streaming servislerinden biri olacak gibi duruyor.

https://www.youtube.com/watch?v=8tqCgNzW9fE&ab_channel=GainMedya

Gain Platformu Ücretli Mi?

Pek çok kullanıcı henüz uygulama yayınlanmadan evvel Gain’in ücreti konusunda tahminlerini dile getirirken, platformun ücretsiz olarak yayınlanması ve şimdilik herhangi bir abonelik paketi seçeneği sunmaması artı puan topladı. Büyük olasılıkla ilerleyen dönemlerde de bedava bir şekilde yayın hayatına devam edecek servisin şu an için nereden gelir elde edeceği bilinmiyor.

Gain’de Neler Var?

30 Aralık 2020 tarihi itibariyle Gain’in açılış gününde Bir MFÖ Belgeseli: Ele Güne Karşı, Ahmet Mümtaz Taylan’la İstanbul Hesabı, TuzBiber stand-up gösterileri, yabancı programlar, kısa filmler ve daha birçok eğlenceli kısa içerik kullanıcılara sunulmaya başladı!

Android ve iOS işletim sistemi kullanan mobil kullanıcıların Google Play Store ya da App Store’dan ücretsiz olarak indirebilecekleri Gain şimdi sizleri de bekliyor!