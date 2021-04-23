Ürün yelpazesi oldukça geniş olan Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi bilindiği üzere ülkemizde halihazırda birçok akıllı telefon modeli ile bulunuyor.

Kısa bir süre içerisinde bu akıllı telefon modelleri arasın yenilerinin ekleneceği düşünülüyor. MIUI Global ROM Xiaomi resmi Türkiye sayfasına göre Xiaomi’nin ülkemize getireceği yeni modeller kesinlik kazandı. Listeye göre ülkemizde getirilecek modeller;

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Lite

POCO X3 Pro

POCO F3

Akıllı telefon modellerinin çıkış tarihi henüz bilinmiyor. Fakat modeller arasında Xiaomi Mi 11 amiral gemi modeli oldukça konuşulan bir model olmayı başarmıştı.

Aşağıda Xiaomi Mi 11 ve Mi 11 Lite modellerinin tasarım çizgilerinin neredeyse aynı olduğu gözüküyor. Hatırlatmak adına Xiaomi Mi 11, Xiaomi tarafından uzun bir süre önce tanıtılmıştı ve Qualcomm Snapdragon 888 işlemcisi ile oldukça iddialı bir model olarak kendini gösteriyor. Xiaomi Mi 11 Lite modeli ise geçtiğimiz haftalarda Mi 11 Pro ve Mi 11 Ultra modeller ile birlikte tanıtılmıştı fakat diğer modellerin ülkemizde tanıtılmasına pek ihtimal verilmiyor.

Xiaomi Mi 11, Mi 11 Lite ve POCO X3 Pro Oldukça İddialı Modeller

Amiral gemi modeli olan Xiaomi Mi 11 modelinin ülkemizde 9 bin TL’ye yakın bir etiket ile satılacağı düşünülüyor. Xiaomi Mi 11 Lite ve POCO X3 Pro modelinin çok daha uygun bir fiyat stratejisi ile satılabileceği düşünülüyor.

Hatırlatmak adına ülkemizde bir fabrikası da olan Xiaomi, ülkemizde üretilen akıllı telefon modellerini çok daha uygun fiyatlarda satılabileceğini aktarmıştı.