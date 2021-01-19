10. Ev yapım şirketi tarafından hazırlanan Kırmızı Kamyon dizisi ilk fragmanıyla izleyici karşısına çıktı! İtfaiyecilerin zorlu hayat şartlarını konu alan dizi Görkem Sevindik, Nilay Deniz ve Ushan Çakır gibi tecrübeli oyuncuları bir araya getiriyor. İşte yılın dikkat çekici yapımları arasına girecek diziyle ilgili bilinen detaylar…

Ay Yapım’ın sahibi Kerem Çatay ve Suavi Doğan tarafından kurulan 10. Ev yapım şirketinin hazırladığı yeni Show TV dizisi Kırmızı Kamyon için bugün ilk tanıtım fragmanı ekranlarda dönmeye başladı. İddialı oyuncu kadrosuyla gelen dizi bizlere itfaiyecilerin zorlu hayat şartlarını ve etkileyici hikayelerini aktaracak. Aksiyon sahneleriyle dolu fragmanda dizinin ne kadar hareketli geçeceği bariz bir şekilde ortaya çıkarken, oldukça yüksek tempolu bir işle karşılaşacağımız muhakkak gözüküyor.

Kırmızı Kamyon’un Konusu Nedir?

“Kahramanların Hikayesi” üst başlığıyla ekranlara gelecek Kırmızı Kamyon konusu itibariyle izleyicilerine itfaiye erlerinin tehlikeli hayat koşullarından oluşan hikayelerini aktaracak. Canları pahasına ateşlerin önüne atlayarak yaşamlarını tehlikeye atan itfaiyecilerin yaşamlarını mercek altına alan dizide aksiyon dolu mücadeleler ile personellerin birbirlerine sıkı sıkıya sarıldıkları arkadaşlık bağları işlenecek. Bu sayede belki de ilk defa Türk televizyonlarında itfaiyecileri konu alan bir yapımla karşı karşıya kalacağız.

Kırmızı Kamyon Dizisi Oyuncuları

Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Sümeyye Aydoğan, Efekan Can, Gerçek Sağlar Alnıaçık, Süreyya Kilimci, Hasibe Özgür, Onur Yar, Tuğçe Karabayır ve Feriha Eyüboğlu gibi birbirinden başarılı isimlerin kadrosunu süslediği Show TV dizisinde Osman Kaya yönetmen olarak görev alırken; dizinin senaryosunu Meriç Demiray ile Ezgi Özcan kaleme alacak.

Kırmızı Kamyon izlemek isteyenler için önümüzdeki haftalarda ilk bölümü ile Show TV ekranlarına gelecek.