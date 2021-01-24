Ünlü oyuncu Kenneth Branagh yeni dizisinde Boris Johnson olarak karşımıza çıkacak. Branagh’ın This Sceptred Isle isimli mini dizide İngiltere Başkanı’nı canlandıracağı öğrenildi. İşte detaylar…

Kariyerinde Doğu Ekspresinde Cinayet, Hamlet, Thor ve Henry V gibi sayısız önemli filme imza atmış Kuzey İrlandalı aktör Kenneth Branagh This Sceptred Isle isimli yakında yayınlanacak yeni mini dizide İngiltere Başkanı Boris Johnson‘a hayat verecek. Kariyerine Shakespeare uyarlamaları ile başlayan ve çok sayıda önemli işte oyuncu ve yönetmen olarak görev alan ünlü isim, canlandırdığı birçok tarihi figürün akabinde şimdi güncel politik meselelere değinecek.

This Sceptred Isle dizisi için Michael Winterbottom yönetmen koltuğunda otururken, aynı zamanda dizinin ortak senaristlerinden biri olacak. Yapım COVID-19 salgınının ilk günlerinde İngiltere Başkanı Boris Johnson’ı ve ülkede gelişen anormal olayları konu alacak. Sky UK ekranlarında yayınlanacak dizi için hükümetin verdiği çeşitli röportajlardan ve tanık görüşlerinden yararlanılarak gerçeğe yakın bir hikaye oluşturulacak. Proje toplamda beş bölüm sürecek.

Yakın tarihlerde Christopher Nolan imzalı İkinci Dünya Savaşı konulu Dunkirk filminde ve geçtiğimiz yılın en çok ses getiren yapımı Tenet‘te rol alan Kenneth Branagh kariyerini güçlü adımlarla yükseltmeye devam ediyor. Hemen her oynadığı rolde hem eleştirmenler hem de sinema seyircilerinin yoğun beğenisini toplayan yıldız oyuncu, bu kez politik bir rolde, Boris Johnson karakteriyle büyük beklenti yaratmış durumda. Bakalım aktörün performansı ve daha da önemlisi mini dizisinin kalitesi nasıl olacak…