Oyunseverlerin heyecanla beklediği 2020 Oyun Ödülleri için sayılı saatler kala etkinliğe Keanu Reeves‘in katılacağı açıklandı. Reeves içinde bulunduğu birbirinden başarılı sinema filmlerinin yanı sıra zaman zaman çeşitli video oyunlarda da boy gösteriyordu. Son olarak Reeves’i geçtiğimiz günlerde piyasaya çıkan Cyberpunk 2077‘de görme şansına erişmiştik. Oyunu temsilen Reeves, The Game Awards 2020’ye gelecek sanatçılar kervanına katıldı!

Tomorrow night, Keanu Reeves joins #TheGameAwards as a presenter to celebrate an incredible year for video games. The free global livestream begins at 6:30 PM ET / 3:30 PM PT at https://t.co/JhGKOCSGza pic.twitter.com/BIliubq2Xi — Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 9, 2020

Oyun Ödülleri 2020, son günlerde üst üste bazı popüler sinema oyuncularının etkinlikte yer alacağını müjdelemişti. Bunlar arasında son Örümcek Adam olarak bilinen Tom Holland, etkinliğin sunucusu olarak duyurulurken; Kaptan Marvel karakterine hayat veren Brie Larson, Wonder Woman‘ı oynayan Gal Gadot ve Pearl Jam‘in solisti Eddie Vedder‘ın organizasyonda sahneye çıkacağı zaten duyurulmuştu.

Cyberpunk 2077, 2020 Oyun Ödülleri’nde Yarışamayacak!

Oyun dünyasının aylar boyunca heyecanla beklediği Cyberpunk 2077 nihayet bugün global olarak satışa çıkıyor. Steam üzerinden PC için 249 TL ön sipariş fiyatı ile listelenen yapım; The Matrix serisi ve John Wick filmleri ile tanıdığımız popüler oyuncu Keanu Reeves’i ağırlayacak. Bilimkurgu dünyasının vazgeçilmez aktörü, bu defa bir bilim kurgu oyunu ile hayranlarının karşısına çıkacak. Sabırsızlıkla beklenen yapım gün içerisinde satılmaya başlanacak.

Ancak ne yazık ki 2020 The Game Awards kapsamında Cyberpunk 2077 ne yazık ki yarışamayacak. Oyun ilk açıklandığı çıkış tarihi içerisinde satışa çıksaydı yarışmaya katılmaya hak kazanabilirdi fakat maalesef geç kaldığı için bir sonraki yıla ertelenecek. Ama buna rağmen etkinlikte Keanu Reeves’i görmek oldukça ilginç olacak!