Oyunseverlerin heyecanla beklediği 2020 Oyun Ödülleri için sayılı saatler kala etkinliğe Keanu Reeves‘in katılacağı açıklandı. Reeves içinde bulunduğu birbirinden başarılı sinema filmlerinin yanı sıra zaman zaman çeşitli video oyunlarda da boy gösteriyordu. Son olarak Reeves’i geçtiğimiz günlerde piyasaya çıkan Cyberpunk 2077‘de görme şansına erişmiştik. Oyunu temsilen Reeves, The Game Awards 2020’ye gelecek sanatçılar kervanına katıldı!

Tomorrow night, Keanu Reeves joins #TheGameAwards as a presenter to celebrate an incredible year for video games.

The free global livestream begins at 6:30 PM ET / 3:30 PM PT at https://t.co/JhGKOCSGza pic.twitter.com/BIliubq2Xi

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 9, 2020