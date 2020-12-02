Sinema severlerle buluşan Yağmur Kıyamet Çiçeği filminin konusu ne?

veTeknoloji.net. Yağmur – Kıyamet Çiçeği konusu; Müzisyen ve Aktivist olan Kazım Koyuncu‘nun hayatının anlatıldığı filmde Kazım Koyuncu’nun üniversitede ve daha sonra yaşamış olduğu olaylar ele alınmış. Yönetmenliğini Onur Aydın‘ın yaptığı 120 dk’lık film Altın Koza film şenliğinde 3 tane ödül de almıştır. 2014 yılında Trabzon’da çekimi tamamlanan filmde Kazım Koyuncu’yu canlandıran Engin Hepileri başrolü üstlenmiş. İlk kez 12 Aralık 2014 te vizyona girmiştir. Filmde ayrıca; Çernobil faciasından sonra etkilenen hayatların da anlatıldığını görüyoruz. Ayrıca, 1995-1996 sezonunda Trabzonspor’un son maçta şampiyonluğunu kaybetmesinden sonra intihar eden bir amigonun hikayesini de bulabileceksiniz.

Yağmur- Kıyamet Çiçeği filmi ne zaman hangi kanalda

Yağmur – Kıyamet Çiçeği filmi bu akşam (2 aralık çarşamba 2020) Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

“Yağmur- Kıyamet Çiçeği” Kazım Koyuncu Filmi Fragmanı izle

Kazım koyuncu kimdir?

1971 de Artvin iline bağlı Hopa ilçesinde doğmuştur. Laz kökeninde Karadeniz müziğini Rock müziği ile birleştirerek sunan müzisyen, aynı zamanda söz yazarıdır. Çocukluğunda “Kemençeci Yaşar” diye tanınırdı. Babası kendisine mandolin almıştı ve amcası da Almanya’dan kendisine gitar getirmesiyle müziğe ilgisi başlamıştır.

17 yaşındayken İstanbul Üniversitesi Siyasi Bilgiler Fakültesine başladı ama eğitimini yarıda bırakarak müzik yapmaya karar vermiştir.

İlk Rock grubu Zuğaşi Berepe adıyla kuruldu ve ilk albümünün ismi de Va Mişkunan idi. Türkiye’de ilk tanınması, 2002 yılında Gülbeyaz dizisinin müziklerini yapması ve bazı bölümlerinde oynamasıyla oldu. 2004’ün son aylarında kanser olduğunu öğrendi. Son konserini KTÜ‘de (Karadeniz Teknik Üniversitesi) verdi (2005).

25 haziran 2005 te Şişli’de 33 yaşındayken testis kanserinin ciğerlerine yayılması sonucu kaldığı hastanede yaşamını yitirmiştir.

Kazım Koyuncu şarkılarından bazıları

Hoşçakal- Kazım Koyuncu “Dünyada bir yerdeyim” şarkısı dinle

Hayde- Kazım Koyuncu “Hayde” şarkısı dinle

Hayde- Kazım Koyuncu “Galevera deresi” şarkısı dinle

Viya- Kazım Koyuncu “Didou Nana” şarkısı dinle

Hayde- Kazım Koyuncu “Uy Aha Trabzon Spor” (2004) şarkısı dinle

Hayde- Kazım Koyuncu “Ella Ella” şarkısı dinle

Kazım Koyuncu “Koyverdin gittin beni” şarkısı dinle

Kazım Koyuncu “Ben Seni Sevduğumi” şarkısı dinle

Hayde- Kazım Koyuncu “Narino” şarkısı dinle

Hayde- Kazım Koyuncu “Asiye” şarkısı dinle

Dünyada Bir Yerdeyim- Kazım Koyuncu “Divane Aşık şarkısı” dinle

Kazım Koyuncu “Atın beni denizlere” şarkısı dinle

Viya- Kazım Koyuncu “OU Nana” şarkısı dinle

Hayde- Kazım Koyuncu “Fadime” şarkısı dinle

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