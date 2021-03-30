Arizona Eyalet Üniversitesi bünyesindeki bilim adamlarının araştırmalarına göre ortadan kaybolmuş eski gezegen Theia gezegeninin nerede olduğuna dair görüşlerini bildirdiler. Kayıp Theia Gezegenine ait kaya parçaları bakın neredeymiş!

Sanayi ve Teknolojinin gelişmesine paralel olarak bilim dünyasında da süper gelişmelerin olduğu günümüzde bilim insanları dur durak bilmeden geçmişe dair araştırmalarına devam etmekteler. İşte o araştırmalardan birisi de Theia gezegeninin akıbeti..

Theia gezegeni dünyamıza ne zaman çarptı? Ay nasıl oluştu?

Theia gezegeni milyon değil 4,5 milyar yıl önce Dünya ile çarpışmış ve bu çarpışmanın sonucunda Ay‘ın oluşmuş olabileceğine dair bulgulara rastlandı. Bu çarpışmanın olası diğer bir sonucunda da Dünya ve Theia gezegeninin çekirdeklerinin birleşmiş olabileceği de vurgulandı. İşte bu çarpışma sayesinde Dünya üzerinde yaşamın olabilmesi için gerekli olan kimyasal maddelerin açığa çıkıp serbest kaldığı düşünülüyor. Teheia gezegeninin Mars büyüklüğünde olduğu düşünülüyor.

Bu gizemli gezegene ait kaya parçalarının Dünyamızın merkezinde olabileceği savını destekleyecek yeni bulgulara rastlanması bilim adamlarını heyecanlandırdı. Hatta bu kaya parçalarından biri Pasifik Okyanusu’nun derinliklerinde diğerinin de Afrika kıtasının altında bulunduğu düşünülüyor.

Kaya parçasının özellikleri hakkında da bilim insanlarının düşüncesi de; Dünyamızdaki kayalardan daha fazla yoğunluğa sahip olmalarıydı.