Mesajlaşma uygulamarı, teknolojin geldiği son noktada olmazsa olmaz görev görüyor. Sosyal medyalar üzerinden de iletişim mümkün. Ancak bu iletişimin en sade ve etkili şekilde yapılabilmesi mesajlaşma üzerine kurulu uygulamalarla daha iyi olmakta. Ancak bir uygulama ne kadar sağlam olursa olsun güvenlik konusunda çeşitli açıklara sahip oluyor. Kaspersky’ın verilerine göre güvenlik bakımından en zayıf olan mesajlaşma uygulamaları açıklandı. Buna göre ilk sırada Whatsapp bulunuyor. Whatsapp’ın saldırıya uğrama olasılığı çok daha fazla.

Tehlikeli Mesajlaşma Uygulamaları

Whatsapp, en tehlikeli uygulama olarak belirtildi. Mesajlaşmak için kullanılan bu uygulama, dünya çapında en çok kullanılan uygulama olsa da beklentileri bir türlü karşılamıyor. Bazı konularda sınıfta kaldığı belli oluyor. Güvenlik sorunu da o konular arasında yer almakta. Hayati öneme sahip olan tehlikeli saldırılara karşı en başarısız uygulama Whatsapp oldu. Verilerin çalınması konusunda %89,6’lık veri ile birinciliğini korudu. İkinci sırada yer alan uygulamanın %5,6 olduğu açıklandı. Viber ise 4,7’lik oranı ile üçüncü sırayı elde etti. Ancak bu sıralamada en güvenilir uygulama Google’ye aitti.

Google Hangouts En Güvenilir Seçildi!

En tehlikeli mesajlaşma uygulamaları arasında Google Hangouts’un veri hırsızlığına %1 oranla maruz kalması dikkat çekti. Kaspersky programında yaşanan saldırılara ilişkin hazırlanan bu raporda önemli sonuçlar yer alıyor. Whatsapp ve Telegram arasındaki fark oldukça dikkat çekici. Uygulamalar, çeşitli güvenlik önlemleri geliştirse de bir şekilde siber saldırıların hedefi haline geliyor. Bu noktada en fazla dikkat edilmesi gereken şey kullanıcıların verileri. Veriler gizlenmedikten sonra uygulamaya olan güveniniz yüksek ölçüde kırılacaktır. Ayrıca size ait veriler bir başkasının eline geçecektir. Daha önce veri pazarlamasıyla ilgili adı geçen Facebook, sahip olduğu Whatsapp uygulaması ile de dikkatleri üzerine çekiyordu. Bu rapordan sonra Whatsapp’ın kullanıcı memnuniyetine yönelik güncellemelerin yanı sıra güvenlik alanında da yeni çalışmalarda bulunması bekleniyor.

Hangi Ülkeler Veri Saldırısıyla Karşılaşıyor?

Veri saldırılarında uygulamaların azizliğinden ötürü sıkıntı çeken ülkelerin başında Rusya, Hindistan ve Brezilya gelmekte. Kaspersky indiren kullanıcılar arasında bu ülkede yaşayan kişiler saldırıların hedefi haline gelmiş. Yüzdesel olarak çoğunlukta bulundukları belirtiliyor. Tüm bu gelişmeler yaşanırken virüs programının raporuna göre yorum yaptığımızı da biliniz. Çünkü genel sonuçlar çok daha farklı olabilir. İnsanların dikkat etmediği ve gözden kaçırdığı noktalardan en önemlisi de mesajlaşma uygulamalarının güvenlik zafiyetine sahip olması. Diğer uygulamalar gibi kişisel bilgilerimizin içerdiğini unutmayalım. Ayrıca özel bilgileri depolarken, bilinmeyen uygulamaları veya virüs olma ihtimalli yazılımları indirmemeliyiz. Aksi takdirde virüs programları söz konusu virüsü tespit edemez ise sonucu çok kötü olur.