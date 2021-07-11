Kaseya‘ya yönelik dev fidye yazılımı saldırısı tamamen önlenebilirdi. Bloomberg ile konuşan eski personel, 2017 ve 2020 yılları arasında Kaseya’nın ürünlerindeki “kritik” güvenlik kusurları konusunda yöneticileri birkaç kez uyardıklarını, ancak şirketin bunları gerçekten ele almadığını iddia ediyor. Birden fazla personel ya istifa etti ya da eylemsizlik nedeniyle kovulduğunu söyledi.

Çalışanların Kaseya‘nın eski kod kullandığından, zayıf şifreleme uyguladığından ve hatta yazılımları rutin olarak yamalamadığından şikayet ettiği bildirildi. Şirketin fidye yazılımlarının kurbanı olan uzaktan bakım aracı olan Sanal Sistem Yöneticisi (VSA), güya işçilerin yazılımın değiştirilmesini istediği kadar sorunla doluydu.

Bir çalışan, yöneticilere güvenlik sorunları hakkında 40 sayfalık bir brifing gönderdikten iki hafta sonra kovulduğunu iddia etti. Diğerleri, temel sorunları düzeltmek yerine yeni özelliklere ve sürümlere odaklanarak hayal kırıklığına uğradı. Kaseya ayrıca 2018’de bazı çalışanları Belarus’ta dış kaynak kullanımı lehine işten çıkardı ve bazı personelin yerel liderlerin Rus hükümetiyle ortaklıkları göz önüne alındığında bir güvenlik riski olduğunu düşündü.

Şirket, sorunları düzeltmek istediğinin belirtilerini gösterdi. Hollandalı araştırmacılar güvenlik açıklarını işaret ettikten sonra bazı sorunları düzeltti. Ancak bu her şeyi düzeltmedi ve Truesec gibi analist firmaların Kaseya‘nın platformunda bariz kusurlar bulması uzun sürmedi. Bu, Kaseya’nın güvenlik sorunlarıyla ilk karşılaşması da değildi. Şirketin yazılımının 2018 ile 2019 arasında en az iki kez fidye yazılımı başlatmak için kullanıldığı ve güvenlik stratejisini önemli ölçüde yeniden düşünmediği bildirildi.

Raporlar ne kadar doğru olursa olsun, Kaseya’nın durumu benzersiz olmayacaktı. SolarWinds, Twitter ve diğerleri çalışanları, zamanında düzeltilmeyen güvenlik gecikmelerini tanımladı. Bu sadece durumu daha da kötüleştirir, unutmayın. Amerikan çevrimiçi altyapısının önemli bölümlerinin ihmal nedeniyle savunmasız olduğunu ve bu temel yanlış adımların çok yaygın olduğunu öne sürüyor.