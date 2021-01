ABD merkezli dijital streaming platformu Roku, kısa içerik odaklı mobil uygulama olan Quibi’nin tüm içeriklerini satın almak için görüşmelere başladı. Nisan 2020’de kullanıcılarına hizmet vermeye başlayan Quibi, yayına başlamadan önce yaklaşık 2 milyar dolarlık devasa bir fona sahipti. Çok sayıda başarılı içeriğiyle destek verdiği ülkelerde izleyicilerin dikkatini çeken platform, ne yazık ki pandemi şartlarına ayak uyduramadı ve kepenklerini kapatmak zorunda kaldı.

Dummy, Most Dangerous Game, Reno 911!, The Stranger, 50 States of Fright ve Survive gibi çok sayıda kısa dizi ve film yayınlanan Quibi, sadece altı ay gibi kısa bir süre ayakta kalabildi. 1 Aralık tarihinde resmen kapanışını gerçekleştiren uygulama, kullanıcılarıyla vedalaştı ve bir dolu içeriğini de beraberinde götürdü. O zamandan bu yana Quibi’nin içerikleri konusunda bir belirsizlik vardı; zira uygulamayla birlikte bu muazzam içeriklerin de tamamen ortadan kalkması sinefiller adına hayal kırıklığı olacaktı. Nihayet bu konuda önemli bir gelişme yaşandı.

Açıklanan son raporlara göre Roku, Quibi’ye ait tüm içeriklerin yayın haklarını satın almak üzere anlaşma yapmak için kolları sıvadı. Bilmeyenler için Roku’nun Netflix alternatifi olarak ABD’de büyük rağbet gördüğünü ve yakında küresel kullanıma açılabileceğini de eklemek isteriz. Uzun lafın kısası, iki taraf anlaşmaya varırlarsa Quibi’ye ait tüm orijinal yapımlar Roku’da izlenebilecek.

Anlaşmanın mali şartları ve akıbeti ile ilgili henüz bir kesinlik olmasa da tahminler, Roku’nun Quibi içeriklerini alacağını öngörüyor.