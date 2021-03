Justice League: The Snyder Cut HBO Max platformunda yayınlanacağı tarihi beklerken yanlışlıkla yayına alındı.

HBO Max yönetmen değişimine bağlı olduğunu düşündüğümüz hatasında izleyicisine The Snyder Cut filminin bir bakıma fragmanını yayınladı. 18 martta HBO Max’da yayınlanması beklenirken 4 saatlik filmin ilk 2 saatinin yanlışlıkla yayınlanması akıllara yönetmen değişikliğini getirdi. Çünkü; filmin yayına girmesine sayılı günler kala Zack Snyder‘in projeden ayrılması düşündürücü ve bu hata ile ilişkili bulundu.

The Hollywood Reporter‘ın haberi doğrulamasından sonra, hatanın neden kaynaklandığı sorulmaya başlandı. Tom ve Jerry dizisini bekleyen izleyiciler karşılarında The Snyder Cut filmiyle karşılaşınca sevinçle beraber bir an şaşkınlık yaşadılar. The Snyder Cut filminin ilk iki saatini izleme imkanı bulan film severler sosyal medyadan şaşkınlıklarını paylaştılar.

Justice League: The Snyder Cut filmi özeti

İlk sürümü 2017 yapımı olan film, sevilen efsanevi çizgi film karakterleri Wonder Women, Flash, Sumerman, Joker, Darkseid, Chborg, Batman karakterlerinin olduğu harika bir dizi. 4 saatlik filmin 2017 de ilk çıkan versiyonu yeterli beğeniyi toplayamamıştı. Zack Snyder‘in yerine gelen Joss Whedon dokunuşlarını göreceğemiz yeni film bakalım sinema severlerden kaç puan alacak.

HBO Max Justice League: The Snyder Cut ön izleme

