Ünlü aktivist Fred Hampton’ın hikayesini konu alan Judas and the Black Messiah filmi için yeni bir fragman videosu paylaşıldı. Shaka King tarafından yönetilen yapımın 2021 Sundance Film Festivali seçkisine dahil edildiği öğrenilirken, ödül sezonunda iddialı bir aday olduğu bahsedildi. Tarihi drama temalı yapım Warner Bros.‘un yayınladığı yeni fragmanla heyecan dozajını iki katına yükseltti.

Judas and the Black Messiah Konusu

Dünya prömiyerini Sundance Film Festivali’nde yapacak Judas and the Black Messiah’ın konusu döneminde ABD’nin farklı etnik kökenlere sahip insanlarını bir araya getirmeyi başaran Fred Hampton‘ın mücadelelerle dolu hikayesini anlatacak. 1960’lı yıllarda geçen hikaye, Black Panther’in başkanlığını üstlenen Hampton’ın parti örgütlenmesi için FBI’a istihbarat sağlayan William O’Neal ile bir araya gelmesini konu edecek.

Judas and the Black Messiah Oyuncuları

4 Aralık 1969 yılında suikasta uğrayarak hayatını kaybeden Hampton’ın hikayesini ilk defa bu kadar derinlemesine anlatacak yapımda meşhur aktivisti Daniel Kaluuya canlandırırken, William O’Neal’ı ise LaKeith Stanfield canlandıracak. Ayrıca yıldızlar geçici oyuncu ekibinde Jesse Plemons, Dominique Fishback, Ashton Sanders, Martin Sheen, Algee Smith, Darrell Britt-Gibson, Dominique Thorne, Amari Cheatom, Caleb Eberhardt ve Lil Rel Howery gibi isimler de kadroya dahil olacak.

Yönetmen Shaka King’in Will Berson’la birlikte senaryosunu yazdığı Judas and the Black Messiah çıkış tarihi itibariyle 12 Şubat’ta sinemalar ile aynı anda HBO Max platformda gösterime girecek.