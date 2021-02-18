Joker rolüyle geçen yıla damgasını vuran Joaquin Phoenix, Ari Aster tarafından yönetilecek Disappointment Blvd. filminde başrol koltuğuna oturacak. Efsane filmlerin yapım şirketi olarak son yıllara damgasını vuran A24 ise filmin yapımcısı olarak finansman sağlayacak. İşte Aster’in yeni filmiyle ilgili ilk bilgiler…

Geçtiğimiz yıl Todd Phillips’in yönetmenliğinde ortaya çıkan Joker filmi ile olağanüstü performansını tüm dünyaya ispatlayan Joaquin Phoenix yılın en çok ödül alan isimleri arasına girmişti. Başta Oscar Ödülleri olmak üzere Altın Küre, BAFTA, Film Eleştirmenleri, Beyaz Perde Sanatçıları ve daha pek çok organizasyondan ödülle ayrılan yıldız aktör, şimdi yeniden bomba gibi bir yapımla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Ari Aster ve Joaquin Phoenix, Disappointment Blvd. Filmiyle Bir Araya Gelecek

Açıklanan bilgilere göre tecrübeli oyuncu Joaquin Phoenix’in yolu Amerikalı film yönetmeni Ari Aster ile kesişiyor. Hereditary ve Midsommar gibi çıktığı yıllara damgasını vuran projelere imzasını atan Aster’in yeni filmi Disappointment Blvd. ikilinin ilk kez bir arada çalışmasına olanak sağlayacak. Ayrıca diğer iki filmde olduğu gibi yine Aster’e yapımcı olarak A24 şirketi finansman sağlayıp desteğini sunacak.

Disappointment Blvd. filminin konusu henüz açıklanmasa da Ari Aster tarafından yazılıp yönetilen yapım, “Tüm zamanların en başarılı girişimcilerinden birinin samimi ve onlarca yıllık portresi,” cümlesiyle tanımlanıyor. Projenin şu anda ön hazırlık sürecinde olduğu ve henüz çekimlere geçilmediği biliniyor. Zira oyuncu kadrosu bile henüz tam anlamıyla oturmuş değil. Ancak ilerleyen dönemlerde yapımla ilgili çok daha fazla detayın geleceği muhakkak…