Amerikan bağımsız film yönetmeni Jim Jarmusch üç filmiyle bugün BluTV izleyicisinin karşısına çıktı! Yerli dijital içerik platformu, Jarmusch’un sevilen filmleri Mystery Train, Stranger Than Paradise ve Down by Law isimli yapımların lisansını aldı. Son dönemlerde platforma birçok lisanslı film dahil eden platform, geçtiğimiz günlerde Discovery gibi büyük bir firmadan yatırım desteği almasıyla, daha fazla yeni içerik ekleyeceğinin müjdesini zaten vermişti.

BluTV’ye Gelen Jim Jarmusch Filmleri

Stranger Than Paradise (Cennetten de Garip)

Çıkış Yılı: 1984

Yılı: 1984 Türü: Komedi

Komedi Oyuncular: John Lurie, Eszter Balint, Richard Edson, Cecillia Stark, Sara Driver

Jim Jarmusch’un ikinci uzun metrajlı siyah beyaz sinema filmi, New York’ta yaşayan Willie’nin, Macaristan’dan gelen kuzeni Eva’yı misafir etmesi ve birlikte çıktıkları ilginç yolculuğu konu alıyor.

Down by Law (İçerdekiler)

Çıkış Yılı: 1986

Yılı: 1986 Türü: Komedi

Komedi Oyuncular: Roberto Benigni, Tom Waits, John Lurie

Yine bir siyah-beyaz Jim Jarmusch filmi olan Down by Law, işlemedikleri suçlardan ötürü hapishanede yatan üç adamın, eğlenceli hapisten kaçış hikayesini anlatıyor.

Mystery Train (Gizem Treni)

Çıkış Yılı: 1989

Yılı: 1989 Türü: Antolojik film

Antolojik film Oyuncular: Screamin’ Jay Hawkins, Youki Kudoh, Masatoshi Nagase, Nicoletta Braschi, Elizabeth Bracco

Tom Waits’in radyo DJ’i rolünde görev aldığı ve birbirinden güzel müziklerin çaldığı Gizem Treni filmi Memphis, Tennessee’ye gelen birbirinden farklı karakterlerin üç ayrı hikayesini antolojik formatta anlatmaktadır. İsmini Elvis Presley’in seslendirdiği aynı adlı parçadan alan film, bu üç hikayeyi muhteşem bir şekilde birbirine harmanlayarak farklı kültürleri başarıyla kameralara yansıtmaktadır.

Peki ya sizin en sevdiğiniz Jim Jarmusch filmi hangisi? Fikirlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz!