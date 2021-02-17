Geçtiğimiz ay dünyanın en zengini unvanını Elon Musk’a kaptıran Amazon kurucusu Jeff Bezos yeniden zenginler listesinin başına geçti. Başarılı girişimci Bezos’un servetinin net değeri 191,2 milyar dolar olarak açıklandı. İşte detaylar…

Geçtiğimiz ay Bloomberg’in ortaya koyduğu raporlara göre Elon Musk dünyanın en zengin insanı olarak listenin ilk sırasına yerleşmiş ve üç yıldır koltuğunu kimselere kaptırmayan Jeff Bezos’u geride bırakmayı başarmıştı. Ancak ne yazık ki Tesla’nın sahibi Musk’ın bu koltuktaki saltanatı epeyce kısa sürdü. Aradan 1 ay gibi kısacık bir süre geçti ki, Amazon’un kurucusu yeniden koltuğunu devraldı.

Amazon’un sahibi serveti itibariyle 191,2 milyar dolarlık değeriyle bir ay sonra yeniden liste başına yerleşti. Geçtiğimiz aya kadar üç yıldan daha fazla bir süre dünyanın en zengin insanı olarak anılan Jeff Bezos, pek çok insanın tahmin ettiği gibi yeniden en üst noktaya yerleşti. Bezos’un servetinin değeriyse Musk’tan yalnızca 955 milyon dolar daha fazlaydı.

Altı hafta boyunca zenginler listesi tepesinde boy gösteren Elon Musk’ın düşüşü ise kaçınılmazdı. Tecrübeli girişimci bu birkaç hafta içerisinde çeşitli ekonomik hamleleriyle gündeme yansımıştı. Hatırlayanlar olacaktır; kendisi GameStop olaylarının alevlerini körüklemesiyle, aynı zamanda Etsy, Shopify, CD Projekt SA ve Signal Advance Inc. hisselerinin yükselmesine atmış olduğu tweetler ile destek olmuştu.

Fakat yine de Tesla şirketi hisseleri dün %2,4 düşüş yaşadı ve bu durum Elon Musk’ın serveti için büyük dalgalanmalar yaratarak onun 4,6 milyar dolarına neden oldu. Haliyle sonrasında Bloomberg Milyarderler Endeksi listesi de değişti ve Jeff Bezos alışık olduğu koltuğuna geri döndü.