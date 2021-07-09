Jeep, 2025 yılına kadar SUV serisinin her kategorisinde “sıfır emisyonlu, tamamen elektrikli” bir 4xe modeli sunacağını söyledi. Otomobil üreticisi, ana şirketinin 2021 etkinliğinin bir parçası olarak elektrifikasyon planını açıkladı. Dodge’un tamamen elektrikli bir kas arabası üzerinde çalıştığını duyurdu.

On yılın ortalarında şirket, elektrikli araçların tüm satışlarının yüzde 70’ini oluşturacağını tahmin ediyor. Jeep CEO’su Christian Meunier etkinlik sırasında, “Jeep topluluğu için iyi ve daha da önemlisi gezegen için iyi” dedi.

Jeep ayrıca 2022 Grand Cherokee 4xe‘ye de bir bakış sunarak, kamuflajsız yeni plug-in hibriti ilk kez gördüğümüz anlamına geliyor. 2021 Wrangler 4xe ile aynı benzinli-elektrikli aktarma organına sahip olması bekleniyor ve bu da SUV’nin birleşik 375 beygir gücü ve 470 pound-feet tork üretmesini sağlıyor. Jeep, Ağustos ayı sonlarında New York Uluslararası Otomobil Fuarı’nda Grand Cherokee serisinin tamamı hakkında daha fazla ayrıntı paylaşacak.