Aquaman karakteriyle tanıdığımız Jason Momoa, çok yakında Echidna Knuckles rolünde hayranları karşısına çıkabilir. Gelen son iddialar, usta aktörün Sonic the Hedgehog 2 filminden bu yönde teklif aldığını iddia ediyor. İşte detaylar…

Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Khal Drogo ve Marvel dünyasında hayat verdiği efsane Aquaman karakteri ile akıllara kazınan Amerikalı aktör Jason Momoa şimdi sevilen bir video oyunu uyarlaması ile hayranlarıyla buluşabilir. Gelen son iddialar, Momoa’nın Sonic the Hedgehog’un devam filmi olan ikinci bölümünde oynayabileceği ihtimalini öne sürüyor. Paramount Pictures ve Sega ortak yapımı olan film, henüz bu iddiayı doğrulamasa da yapımcıların Momoa’ya rol için teklifte bulunduğu iddia ediliyor.

Sega’nın aynı adlı popüler oyunundan uyarlanan Sonic the Hedgedog filmi eleştirmenler ve gişede izleyiciler tarafından genel itibariyle olumlu görüşlerle değerlendirilmişti. Jim Carrey, James Marsden ve Ben Schwartz gibi isimlerin kadrosunu renklendirdiği film şimdi devam hikayesi için onay almış, filmin 2022 yılında sinema salonlarında vizyona gireceği haberi de doğrulanmıştı.

Yeni filmle ilgili detaylar henüz çok kısıtlıyken, Jason Momoa’nın Knuckles the Echidna rolü için teklif aldığı haberi serinin ve sanatçının hayranları tarafından sevinçle karşılandı. Momoa’nın sesi eşliğinde Echidna’yı izlemek isteyen seyirciler; haber henüz onaylanmasa dahi sosyal medya üzerinden heyecan dolu paylaşımlar yapmaya başladılar bile. Şimdilik The Illuminerdi platformu tarafından ortaya atılan bu iddiaların doğrulanmasına biraz vakit var gibi görünüyor. Ancak ilerleyen aylarda eminiz ki Kirpi Sonic 2 filmiyle alakalı çok daha fazla detayla karşılaşacağız.