Geçtiğimiz haftalarda Morbius’un birkaç ay geç vizyona gireceği haberini paylaşan Sony Pictures yapım şirketi, şimdi yeniden filmin gösterim tarihiyle oynadı. Marvel Comics evreninin efsane karakteri Morbius üzerine hazırlanan solo film, açıklanan son resmi bilgilere göre Ocak 2022 itibariyle sinema salonlarına ulaşacak.

Morbius karakteri ile usta aktör Jared Leto’yu seyredeceğimiz film bilindiği üzere Venom: Let There Be Carnage adlı yapımın sonrasını konu alacak. Daha önce Suicide Squad filminde Joker’e hayat veren Leto, süper kahraman oynama tecrübesine sahip bir aktör olarak bu rolüyle oldukça fazla beklenti yaratıyor.

Morbius’un Çıkış Tarihi Neden Değişti?

Pandemi nedeniyle halen daha dünyanın pek çok bölgesinde sinema salonlarının kapalı olması yahut salgından ötürü insanların sinemaya gitmekte pek de hevesli olmadığı şu dönemde; doğal olarak yapım stüdyoları büyük bütçelerle çektikleri filmlerini hemen gösterime sunmak istemiyorlar. Bu doğrultuda yakın zaman içerisinde James Bond: No Time To Die filminin Ekim ayına; Tom Holland’ın Nathan Drake’e can verdiği Uncharted filmininse 2022’ye ertelendiği öğrenilmişti.

Aynı durum Marvel’ın fantastik korku filmi Morbius için de geçerli oldu. Jared Leto, Adria Arjona, Tyrese Gibson, Michael Keaton, JK Simmons ve Hared Harris gibi yıldızları bir araya getiren yapım da bu ertelenmelerden payını aldı. Daniel Espinosa‘nın yönetmenliğinde çekilen filmin 21 Ocak 2022 tarihinde vizyona gireceği öğrenildi. Umuyoruz tekrar bir ertelenme durumuyla karşılaşmadan filmi belirlenen tarihte izleme şansına erişebiliriz.