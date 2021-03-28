19 Mart 2021 tarihinde açıklanan ve 22 Mart’ta piyasalardaki yerini alan IQOO U3X 5G akıllı telefon modeli, düşük bütçeli telefon ihtiyacı olanlara özel olarak iyi bir seçenek olarak karşımıza çıkmış gibi görünüyor. Elbette her mobil cihaz arayışında olan kullanıcılar için çeşitli donanım özellikleri ihtiyacı bulunmakta. Gelin IQOO U3X 5G modelini ayrıntılı olarak inceleyelim.

Öncelikli olarak ekran yapısını ele alalım. 6.58 inç boyutunda ve %84.2 ekran kasa oranı bulunan IQOO U3X 5G modeli 2408x1080p çözünürlüğe sahip 90Hz yenileme frekansına sahip IPS LCD ekran yapısıyla karşımıza geldi.

IQOO U3X 5G Genel ve Teknik Özellikleri

Sekiz çekirdekli Qualcomm SM4350 Snapdragon 480 5G yonga setli cihazda arayüz olarak OriginOS kullanılıyor ve Android 11 işletim sistemi ile kullanıcılara sunuluyor. Üründe yer alan ekran grafiği ise Adreno 619 ile sağlanıyor.

6GB RAM ile 64GB dahili depolama alanına sahip versiyonun yanında 128GB depolama alanına sahip olan versiyon ise 4GB veya 8GB RAM ile isteğe göre şekillendirilebiliyor. Maalesef microSD kartlarla bu modelde hafızayı artırabilme şansınız bulunmuyor.

IQOO U3X 5G modelinde ana kamera 13MP çözünürlüğünde ve buna ek olarak 2MP çözünürlükte derinlik sensörü mevcut. Cihazın selfie kamerası ise 8MP olarak karşımıza çıkıyor. Ekranın yan kısmında parmak izi sensörü mevcut. Bunun yanında cihazda pusula, yakınlık ve ivme ölçer gibi özellikleri de kullanabiliyorsunuz.

Poco, Realme, Vivo, Xiaomi, IQOO ve Honor! İşte Haftanın Telefonları Realme 8 Pro, Vivo X60 ve X60 Pro, Honor V40 Lite, Black Shark 4, Poco X3 Pro ve IQOO U3x 5G modelleri bu hafta resmi olarak duyuruldu. By Turan KÜÇÜK

5000mAh kapasitesindeki batarya 18W hızlı şarj desteğini barındırıyor. Gri ve Aurora olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle karşımıza çıkan IQOO U3X 5G modelini Avrupa’da yaklaşık 160 Euro satış fiyatından vitrinlerde göreceğiz.