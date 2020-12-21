Güvenilir bir teknoloji ajanından gelen yeni iddialara göre iQOO 7 cihazı Ocak ayının ortasında Çin pazarında duyurulacak. Vivo şirketinin alt markası olarak başarıyla hayatına devam eden iQOO’nun yeni telefonu pek çok sızıntıdan sonra şimdi de çıkış tarihini açık etti! İşte yaklaşan cihazla ilgili bilinen tüm detaylar…

iQOO’nun yeni amiral gemisi telefonu iQOO 7, bundan yaklaşık bir hafta kadar önce arka yüzeyini öne çıkaran bir render çıktısıyla ilk defa yakından görülmüştü. Beyaz yüzey üzerinde dik olarak çekilmiş mavi, siyah ve kırmızı çizgileri ile özel BMW edisyonu ortaya çıkarılan cihazın üçlü kamera kurulumu ile geleceği de belli olmuştu. Son derece sportif olan bu model aynı zamanda serinin kaç farklı cihazla gelebileceğinin de ilk ipuçlarını vermişti.

Yüksek olasılıkla iQOO 7 standart modelinin yanında 7 Pro ve 7 BMW Edition modelleriyle de piyasada boy gösterecek yeni cihaz, gelen iddialar doğrultusunda Ocak ayı ortasında duyurulacak. Bunun dışında kaynak, 12 Şubat’tan önce Qualcomm Snapdragon 888 yonga seti ile çalışacak diğer üç cihazı da açıkladı. Bunlar arasında Xiaomi Mi 11 serisi, Vivo X50 Pro+ ve Samsung Galaxy S21 modelleri de yer alacak.

Şimdilik iQOO 7’nin teknik özellikleri ile ilgili pek bir bilgi verilmese de serinin en az üçlü kamera modülü ile gelip orta üst seviye donanımlı cihazlar arasında hızlıca öne çıkabileceği tahmin ediliyor. Ortaya çıkan sertifika raporlarına göre 120W hızlı şarj desteğiyle harikalar yaratacak seri, iddialar doğru olduğu takdirde ilerleyen haftalarda resmen duyurulacak.