Vivo şirketinin oyun telefonları geliştirdiği popüler alt markası iQOO bugün müthiş bir cihazla hayranlarının karşısına çıktı! Bir süredir hakkında çok sayıda sızıntıyla karşılaştığımız telefon iQOO 7 donanım özellikleri bakımından Snapdragon 888, 120 watt hızlı şarj desteği ve Android 11 tabanlı OriginOS yazılımı gibi avantajlı ayrıcalıklarıyla tüketicilere sunuldu.

iQOO 7 Teknik Özellikleri

Ekran: 6,62 inç AMOLED

İşlemci: Snapdragon 888 SoC

RAM: 8 GB ya da 12 GB

Depolama: 128 GB ya da 256 GB

Arka Kamera: 48 MP + 13 MP + 13 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 4.000 mAh + 120W hızlı şarj özelliği

İşletim Sistemi: Android 11 destekli OriginOS

FHD+ çözünürlük kalitesinde 120Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran ile geliştirilen iQOO 7 telefonu, HDR10+ desteğiyle beraber oyuncular için muhteşem bir oyun telefonu sunuyor. Ön panele ortalanmış selfie kamerası deliğinde 16MP’lık bir lens taşıyan cihaz, Monster Audio ile beraber gelen Hi-Res özelliğiyle çift stereo hoparlör seçeneği sunmakta.

4.000 mAh‘lık uzun pil kapasitesine ek olarak 120W‘lık devasa hızlı şarj ünitesi oluşturan cihaz, yaklaşık 15 dakika içerisinde bataryayı tam olarak dolduruyor. 48 MP birincil kameraya sahip üçlü kamera modülüyle tasarlanan telefon, ek olarak iki adet 13MP‘lik mercekler içermekte.

iQOO 7 Fiyatı

Açık Mavi, Siyah ve Beyaz renk seçenekleriyle hazırlanan iQOO 7’nin satış fiyatı ise iki farklı sınıflandırmaya sahip. Bunlardan ilki olan 8+128GB‘lık seçenek 586 dolar karşılığında satılırken; 12+256GB sürümü ise 648 dolardan alıcılara hitap edecek. Çin’de ön siparişleri başlayan akıllı telefon 15 Ocak’ta ilk teslimatlarını sağlayacak.