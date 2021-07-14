Patently Apple tarafından tespit edilen patent, basitçe “Katlanmış kamera” olarak adlandırılıyor ve Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi’ne sunuldu. Periskop kamera sistemleri, bir akıllı telefondaki görüntü kalitesini sınırlayabilen dahili boyut kısıtlamaları sorununu çözmeye çalışır. Patently açıklamasına göre:

Akıllı telefonlar ve tablet veya ped cihazları gibi küçük, mobil çok amaçlı cihazların ortaya çıkışı, hafif, kompakt ve düşük F’de yüksek çözünürlüklü, yüksek kaliteli görüntüler yakalayabilen yüksek çözünürlüklü, küçük form faktörlü kameralara ihtiyaç duyulmasına neden oldu. cihazlara entegrasyon için sayılar… Bu nedenle, optik sistem tasarımı açısından bir zorluk, küçük form faktörlü kameraların dayattığı fiziksel kısıtlamalar altında yüksek parlaklıkta, yüksek çözünürlüklü görüntüler yakalayabilen bir görüntüleme merceği sistemi sağlamaktır.

Katlanmış kamera optiği ile, görüntü sensörü tarafından emilen ışık bükülür veya “katlanır”, bu da akıllı telefonlar için uygun kompakt lens tasarımı korunurken optik yakınlaştırmanın ve görüntü kalitesinin iyileştirilmesine olanak tanır. Patent, bu avantajlardan bazılarını açıklıyor ve “prizmalar kamera için “katlanmış” bir optik eksen sağlıyor, örneğin kameranın Z yüksekliğini azaltmak için” diyor.

Periskop teknolojisi, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max‘teki mevcut 2x ve 2.5x sınırlarının çok ötesinde, iPhone‘larda önemli ölçüde artırılmış optik yakınlaştırmaya olanak tanır. Örneğin Huawei‘nin P40 Pro+ akıllı telefonu, 10x’e kadar optik yakınlaştırmaya sahip bir periskop lense sahiptir.

Apple‘ın katlanmış kamera sistemi, prizmalar gibi iki hafif katlama elemanı ve iki hafif katlama elemanı arasında yer alan bağımsız bir lens sistemi içerir. Bu lens sistemi, bir diyafram stopu ve bir lens yığını içerir. Lens sistemi, otomatik odaklama ve optik görüntü sabitleme sağlamak için hafif katlama elemanlarından bağımsız olarak hareket ettirilebilir.

Mercek yığınındaki kırılma mercek elemanlarının şekilleri, malzemeleri ve düzenlemeleri, ikinci prizmayı barındırmak için yeterince uzun bir arka odak uzaklığı sağlarken, yüksek çözünürlüklü, yüksek kaliteli görüntüler yakalamak için seçilebilir.

Periskop kamera lens sistemine sahip ilk “iPhone” modellerinin 2022 veya 2023’te gelmesi bekleniyor. Apple analisti Ming-Chi Kuo başlangıçta teknolojinin “iPhone”a 2022’de geleceğini söyledi, ancak o zamandan beri beklentisini 2023 olarak revize etti. Diğer raporlar The Elec gibi , periskop kameranın 2022’de en azından bazı iPhone modellerine geleceğini iddia etti.

Apple‘ın başlangıçta, teknolojinin çoğu diğer patentler tarafından korunduğu için kendi periskop kamera sistemini geliştirmekte sorun yaşadığı ve bunun yerine bileşenleri patent sahiplerinden satın almak istediği söylendi. Örneğin Samsung, birçok periskop lensinde kullanılan “top tipi aktüatör” teknolojisine sahiptir.

Bu patentin verilmesi, Apple‘ın normalde yalnızca bir prizmanın kullanılacağı iki hafif katlanır prizma ile kendi teknolojisini geliştirerek mevcut patentlerin erişimini aşmanın bir yolunu bulduğunu gösterebilir. Bu, bir periskop sisteminin avantajlarını korurken, patent sahiplerinden bileşenleri lisanslama veya satın alma ihtiyacını ortadan kaldırabilir.

Bununla birlikte, patent, Apple‘ın görüntü kalitesini ve optik yakınlaştırma özelliğini iyileştirmek ve ayrıca arka kamera çarpma ihtiyacını potansiyel olarak azaltmak için “iPhone”a bir periskop kamera getirme planlarını ilerlettiğinin bir başka göstergesi olarak hizmet ediyor.