Apple, 2019’da iPhone 11 ile WiFi 6’yı tanıttı ve önceki WiFi 5 çerçevesine kıyasla WiFi 6, önemli ölçüde iyileştirilmiş hızlar ve güvenlik sunuyor. WiFi 6E, Wi-Fi 6E’yi destekleyen cihazlar için daha yüksek bant genişliği ve daha az parazit ile sonuçlanacak ek bir 6GHz bandı dışında WiFi 6’ya kıyasla minimum değişiklik ekler.

DigiTimes, Apple‘ın bu yılın amiral gemisi modeline daha yeni çerçeveyi dahil etmeyi planladığı için, yalnızca geçen yılın başlarında duyurulmasına rağmen, önümüzdeki yıl yavaş yavaş iOS ve Android cihazlar için standart haline geleceğini söylüyor.

Kaynaklar, Apple‘ın bu yıl için Wi-Fi 6E teknolojisini yeni iPhone’larına dahil etmeye hazır olduğunu ve teknolojinin 2022’de hem iOS hem de Android akıllı telefonların standart bir özelliği haline gelmesinin beklendiğini söyledi.

Rapor ayrıca, şu anda üst düzey Pro ve Pro Max iPhone 12 modellerine özel olan LiDAR sensörünün bu varyantlara özel kalacağına dair geçmiş raporları da yineliyor. Yılın başlarındaki raporlar, LiDAR’ın serinin tüm modellerine yayılma olasılığını ortaya koydu; ancak, durumun böyle olma olasılığı giderek artıyor.

Kaynaklar, yeni iPhone’ların genel modeller için 3D yüz kimliği sensörlerini ve Pro serisi için ToF LiDAR tarayıcılarını benimsemeye devam edeceğinden, üç GaAS oyuncusunun üçüncü çeyrek gelirlerinin, algılama çözümlerine yönelik VCSEL çip talebiyle daha da desteklendiğini göreceğini söyledi.

‌iPhone 13‌’ün ‌iPhone 12‌ ile karşılaştırıldığında daha gelişmiş ekranlar, geliştirilmiş kameralar ve daha küçük bir çentik ile küçük bir yükseltme olması bekleniyor.