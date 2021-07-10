iPhone 13’ün sızdırılan kılıfını gördükten sonra bu sefer kalıpları ortaya çıktı. İlk olarak, iPhone tedarik zincirindeki biri, kamera çıkıntısının dış boyutları ve konumu gibi şeyleri ortaya çıkaran CAD modellerini veya şemalarını sızdırdı.

İkincisi, bir firma bu ölçülere göre kalıp üretilecek ve diğer şirketler, nihai ürünlerin finişini kopyalamayı amaçlayan yapay modeller yaratıyor. Bunlardan bazıları videolarda daha ayrıntılı olarak gösteriliyor. Son olarak, kasa üreticileri kasalarını tasarlamak ve test etmek için bu kalıpları kullanmak zorunda.

Eğer sızıntı sızıntı gerçekse ve o zamandan telefonun son sürümüne kadar hiçbir şey değişmezse, her şey yolundadır ve vaka üreticileri ürünleri ilk gün satışa sunarak çok para kazanabilirler. Ancak iddia edilen sızıntılar sahteyse, büyük hacimli işe yaramaz ürünler üretmek pahalı bir hata olabilir.

Twitter kullanıcısı DuanRui, sızıntılar için Çin sosyal medyasını araştırdı ve bir kasa üreticisi olan Benks’in iPhone 13 kasalarını oluşturmak için kullandıkları kalıpların fotoğraflarını paylaştığını buldu.

Çin’in ünlü cep telefonu aksesuar markası Benks, iPhone 13 serisi telefon modellerinin fotoğraflarını gönderdi. Zaten bu modele dayalı telefon kılıfı ürünleri üretmişler.

Birden fazla kasa üreticisi aynı kalıpları satın alacağından, bu, gelecek bir modelin tasarımının doğru olduğundan emin olmadan tutarlı bir görünüm yaratabilir. Bununla birlikte, iPhone 13 durumunda, hepsi aynı şeylere işaret eden çok sayıda rapor var, bu nedenle bu kalıpların doğru olduğunu kanıtlama şansı var.

Apple logosu, ticari marka sorunlarını önlemek için muhtemelen kısmen gizlenmiştir. Bu yılki dizinin adı hakkında spekülasyonlar oldu, ancak yakın tarihli bir rapor, modellerin gerçekten iPhone 13 olarak adlandırılacağını öne sürdü.