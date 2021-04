Yılın yaz aylarına doğru tanıtılması beklenen iPhone 13 serisinin daha küçük bir çentik ile geleceğine kesin gözle bakılıyor. Apple tarafı yüz tanıma kameralarının küçültülmesi ve ahizenin üst tarafa taşınması ile bu oldukça muhtemel bir gelişme olarak karşılanıyor.

9TechEleven kaynağı ise yıl boyunca yapılan tüm haberleri ve sızıntıları değerlendirerek yeni nesil iPhone modellerini iki görsel olarak oluşturmuş durumda.

Yukarıdaki görselin sol tarafında bulunan kırmızı renk iPhone modelinin iPhone 13 sağ taraftaki modelin ise iPhone 13 Pro olabileceği düşünülüyor.

Kırmızı iPhone 13 modelinin kameralarını çapraz şekilde konumlayan 9TechEleven, iPhone 13 Pro modelinin kameralarında bir farklılık oluşturmamış.

Genel olarak iki telefon modeli de oldukça şık tasarlanmış durumda ve iki telefonun da ekran çentikleri oldukça küçültülmüş olarak gözüküyor.

iPhone 13 & iPhone 13 Pro design finalized according to leaked CADs by @mysmartprice & @91mobiles

Here's our concept for the 2021 iPhones

Any thoughts?#iPhone13 #iPhone13Pro #iPhone12S #iPhone12SPro pic.twitter.com/Oylnu2g8FW

