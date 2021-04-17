Yılın yaz aylarına doğru tanıtılması beklenen iPhone 13 serisinin daha küçük bir çentik ile geleceğine kesin gözle bakılıyor. Apple tarafı yüz tanıma kameralarının küçültülmesi ve ahizenin üst tarafa taşınması ile bu oldukça muhtemel bir gelişme olarak karşılanıyor.

9TechEleven kaynağı ise yıl boyunca yapılan tüm haberleri ve sızıntıları değerlendirerek yeni nesil iPhone modellerini iki görsel olarak oluşturmuş durumda.

Yukarıdaki görselin sol tarafında bulunan kırmızı renk iPhone modelinin iPhone 13 sağ taraftaki modelin ise iPhone 13 Pro olabileceği düşünülüyor.

Kırmızı iPhone 13 modelinin kameralarını çapraz şekilde konumlayan 9TechEleven, iPhone 13 Pro modelinin kameralarında bir farklılık oluşturmamış.

Genel olarak iki telefon modeli de oldukça şık tasarlanmış durumda ve iki telefonun da ekran çentikleri oldukça küçültülmüş olarak gözüküyor.

iPhone 13 Ailesinin Kameraları Büyüyecek

9TechEleven bu konsept tasarım ile bizleri karşılarken geçtiğimiz gün iPhone 13 ailesinin kameralarının büyüyeceği gündemdeydi.

Aktarılana göre yeni iPhone modellerinde daha büyük ve daha iyi sonuçlar elde edilebilecek olan lensler kullanılacak. Bilmeyenler için kamera lenslerinin büyümesi yüksek görüntü kaliteleri fotoğraflar ve videoların çekimine imkan sağlıyor. Birçok kullanıcı için akıllı telefon modellerinin kullanım oranının bu kadar artması profesyonel kamera ile çekilen fotoğraflar kalitesinde sonuçları gerektiriyor.