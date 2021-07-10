iPhone 13, yakın zamanda tanıtılacak. Her geçen gün telefonla ilgili yeni bir haber ortaya çıkıyor. Tasarımla ilgili güncelleme yapıldı. Arka kameraların yerleri değişti ve çok daha farklı bir görünüme sahip oldu. Apple, bu değişimle beraber yeniliği amaçlasa da kullanıcıların pek beğendiği söylenemez. Üstelik telefonun arka tasarımları beklentilerin altında kaldı.

iPhone 13 Kamera Tasarımı Nasıl?

iPhone 13 ve iPhone 13 Mini’ye ait kamera tasarımlarında önemli değişiklikler oldu. Çift arka kamerada herhangi bir değişiklik yapılmadı. Ancak arka kameraların alt alta olduğu dönem artık yok. Kameralar çapraz bir şekilde duracak. Bu görüntüye alışmak biraz zaman alabilir. Üst seviye telefonlarda ise durum çok daha farklı. iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max’ta tasarım genel itibariyle sabit kaldı fakat boyut için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Apple, 3’lü kamera sistemini değiştirmedi. Aynı şekilde lidar sensörü de aynı bildiğimiz gibi varlığını koruyor. Ancak kameraların boyutları beklenenden bir tık daha fazla olacak. Büyük boyutlu kameralar nasıl bir deneyim sunacak ve göz zevkimize iyi gelecek mi göreceğiz.

Apple Düzeni Bozdu

Apple telefonlarının arka kısmındaki kamera ve lens düzeni bozulmuş oldu. Üçlü kamerada lens boyutlarının farklı olması dikkat çekti. Buna göre sağ orta ve sol alt lenslerin daha büyük olduğu ancak sol üsttekinin en küçükleri olduğu ortaya çıktı. Telefondaki kamera düzenini seven ve tabiri caizse simetri ile takıntılı olanlar bu durumdan pek de hoşnut olmayacak. Yine de Apple’nin ne yapıp edip satışlarını katlayacağı düşünülüyor. Bu tarz değişikliklerin kullanıcıları farklı bir marka arayışına sokmayacağı tahmin edilmekte.

iPhone 13 Yeni Kılıfları Geliyor!

iPhone 13’e ait yeni kılıflar üretecek. Nedenini soracak olursanız elbette bir önceki model ile boyutlar uyuşmuyor. Kamera yapısının farklı olması bile kılıfların tekrardan üretileceğini kanıtlıyor. Apple, yaptığı bu hamle ile özellikle de ABD’de büyük bir telefon kılıfı ziyanına imzasını atacak. Çıkardığı her modelde olduğu gibi telefon kılıfları bir türlü uyuşmuyor. Bu durumun çevreye olumsuz etkide bulunduğunu biliyor olmalılar. Ancak geçen her sene tasarımda ve boyutta ufak çaplı değişiklikler yapıldığı için kılıf değiştirmek şart haline geliyor.

Apple’nin genel tasarımı bozmadan ufak tefek bazı tasarım değişiklikleri yaptığı görüldü. Buradaki amaç hem yeniliği esas almak hem de daha çok göze hitap edebilecek bir model yaratmaktı. Ancak göze hitap etme konusunda beklentileri karşıladı mı emin değiliz. Sosyal medyadaki eleştiriler kamera tasarımlarının kötü olduğu yönünde. Ancak bir yandan da standart görünüme bağlı kalmadığı için zaman içerisinde bu tasarıma alışabileceğimiz ihtimali de bulunuyor. Apple, her ne yaparsa yapsın adından söz ettirecek bir çalışmaya imza attı.